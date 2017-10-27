На пути у прохожих на Красном проспекте воткнули дорожные знаки

Возле дома № 218 на Красном проспекте (наискосок от ДК «Прогресс»)
Возле дома № 218 на Красном проспекте (наискосок от ДК «Прогресс»)


На Красном проспекте в Заельцовском районе Новосибирска на пути у прохожих поставили дорожные знаки.


«Напротив дома по адресу улица Красный проспект, 218 идёт узкий тротуар, и сделали так, что теперь всем нужно обходить эти столбы или объезжать с колясками. Неужели дорожникам нельзя по-другому сделать или расширить тротуар?» — задаётся вопросом читатель НГС Павел.


НГС.НОВОСТИ направили запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию и уточнить, будут ли эти знаки перенесены в другое место.


Ранее новосибирский блогер Михаил Докукин обнаружил знак пешеходного перехода, стоящий посредине тротуара возле гарнизонного Дома офицеров.

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