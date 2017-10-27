«Волга» врезалась в лошадь и отлетела в грузовик: погиб водитель

Смертельная авария произошла в половине шестого утра
Смертельная авария произошла в половине шестого утра

Рано утром 27 октября водитель «Волги» погиб в ДТП с лошадью и грузовиком в Чулымском районе Новосибирской области. 


Авария произошла на 1348-м км трассы Р-254 «Иртыш» неподалёку от села Кабинетное, сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в ГИБДД Чулымского района.


«Водитель автомобиля "Волга", двигаясь по трассе, сбил находящуюся на проезжей части лошадь, после чего выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с самогрузом», — описали аварию в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, уточнив, что происшествие случилось около 5:30.


В полиции уточнили, что водитель «Волги» погиб на месте, а его пассажира увезли в больницу с различными травмами. В отделе пропаганды управления ГИБДД Новосибирской области не смогли уточнить, осталась ли жива сбитая лошадь.


Обстоятельства ДТП выясняются.


Ещё одно ДТП с животным произошло в конце сентября недалеко от Нижней Ельцовки: иномарка сбила лося. Машина получила серьезную вмятину. Очевидцы хотели найти транспорт и доставить пострадавшего зверя к ветеринару, но он, не дождавшись помощи, ушёл в лес

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