Воздушные массы из Казахстана несут в Новосибирск дождь и мокрый снег

На выходных в Новосибирске будут дожди и мокрый снег
На выходных в Новосибирске будут дожди и мокрый снег

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие выходные: в Новосибирске и области немного потеплеет и пройдут дожди с мокрым снегом.


«С завтрашнего дня с юга поднимается теплая воздушная масса с южных районов Казахстана и принесёт нам тёплый воздух. Завтра по западу области уже пройдут осадки в виде дождя, а затем на всю территорию области распространится эта воздушная масса и пройдут осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


Ветер будет порывистый, до 17–20 м/с. Ближайшей ночью в Новосибирске будет от –2 до –4 градусов, ночью 29 октября — около ноля.


Днём 28 октября в Новосибирске потеплеет до +4…+6 градусов, а днём 29 октября будет +2...+4 градуса. Кроме того, 29 октября в городе пройдут более интенсивные осадки в виде снега и мокрого снега.


«На следующей неделе сохраняется неустойчивый характер погоды. Пока мы холода не ждём, но осадки в виде снега и мокрого снега вероятны», — добавила Марина Виноградова.


Новосибирск начало засыпать снегом ночью 25 октября. Утром в городе образовались 8-балльные пробки и резко выросло количество аварий.

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