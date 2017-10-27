«Рено» врезался в стоящую на светофоре «Тойоту»: есть пострадавшие

«Рено» и «Тойота» столкнулись на перекрёстке Бердского шоссе и Лесосечной
«Рено» и «Тойота» столкнулись на перекрёстке Бердского шоссе и Лесосечной

Сегодня ночью «Рено Логан» на Бердском шоссе в Новосибирске врезался в стоящую на светофоре «Тойоту».


Авария произошла 27 октября в 2:25 около дома на Черносельской, 1 — на перекрёстке Бердского шоссе и Лесосечной.


«31-летний водитель Renault Logan ехал по Бердскому шоссе в сторону улицы Черносельская и столкнулся с Toyota Chaser, которая стояла в среднем ряду на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


Водитель рассказал сотрудникам ГИБДД, что ехал со скоростью около 70–80 км/ч, но из-за чего не успел затормозить, не объяснил.


В аварии пострадали 44-летний пассажир «Рено» — у него ушиб груди, водитель «Тойоты» — у него ушиб брюшной стенки и 22-летний пассажир «Тойоты» — у него ушиб головы. Всех пострадавших отвезли в больницу.


Также стало известно, какие травмы получил пострадавший во вчерашней аварии недалеко от клиники Мешалкина. Напомним, что водитель Honda Integra не справился с управлением, вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов. Один из пешеходов — 20-летний молодой человек — погиб на месте аварии, а второго с черепно-мозговой травмой и множественными переломами конечностей увезли в больницу.


Honda Integra сбила пешеходов, пробила металлический забор и на территории клиники перевернулась на крышу
Honda Integra сбила пешеходов, пробила металлический забор и на территории клиники перевернулась на крышу


Водитель объяснял, что попытался уйти от столкновения с другой машиной, выезжавшей на Бердское шоссе с парковочного места.

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