Приставы арестовали автокран директора компании за долги

Директор компании задолжал 120 тысяч рублей

Житель Новосибирской области заплатил долг в 120 тысяч рублей после ареста автокрана, принадлежавшего его компании.







37-летний директор компании, занимающейся производством и продажей пиломатериалов, двадцать четыре раза не вовремя подавал декларации о сделках с древесиной.







«Предупредив должника о необходимости оплатить штрафы, судебный пристав-исполнитель услышала от него массу отговорок. Неплательщик настойчиво твердил в телефонную трубку о том, что он находится в Томской области на деляне и у него нет возможности вернуться домой», — рассказали в пресс-службе судебных приставов.







Тогда приставы пришли в организацию, которую возглавляет должник, обнаружили на территории предприятия автокран и арестовали его.







«Буквально в течение часа, должник чудесным образом оказался в отделе судебных приставов, позабыв о своей конспирации в другом регионе, и погасил задолженность», — отчитались приставы.







В основном, приставы арестовывают у должников машины и дорогие телефоны, но не так давно приставы арестовали у задолжавшего по алиментам мужчины партию джинсовых брюк и юбок.