Шесть домов остались без горячей воды и отопления в Ленинском районе

Авария произошла из-за дефекта трубы
Авария произошла из-за дефекта трубы

В Ленинском районе Новосибирска продолжаются аварийные отключения горячей воды и отопления.


На этот раз под отключение попали 6 домов на улице Станиславского.


«Я позвонил в аварийную службу. Сказали, что уже начали устранять аварию, к 8:00 должны закончить. Надеюсь, что ночью сильно не замёрзнем. А вообще ничего страшного, в квартире тепло, обычно даже приоткрываем окна», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ местный житель Богдан. 


По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», горячую воду и отопление отключили около 16:30. Причиной аварии стал дефект трубы. 


Неполадки планируют устранить до восьми утра
Неполадки планируют устранить до восьми утра


Вчера в аналогичной ситуации оказались жители улиц Тульской и Ударной — без горячей воды оказались 16 домов.

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