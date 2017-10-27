Шесть домов остались без горячей воды и отопления в Ленинском районе

Авария произошла из-за дефекта трубы

В Ленинском районе Новосибирска продолжаются аварийные отключения горячей воды и отопления.







На этот раз под отключение попали 6 домов на улице Станиславского.





«Я позвонил в аварийную службу. Сказали, что уже начали устранять аварию, к 8:00 должны закончить. Надеюсь, что ночью сильно не замёрзнем. А вообще ничего страшного, в квартире тепло, обычно даже приоткрываем окна», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ местный житель Богдан.





По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», горячую воду и отопление отключили около 16:30. Причиной аварии стал дефект трубы.





Неполадки планируют устранить до восьми утра





Вчера в аналогичной ситуации оказались жители улиц Тульской и Ударной — без горячей воды оказались 16 домов.