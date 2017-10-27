Новосибирец выбил дверь к соседям, чтобы украсть телевизор

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело

В Советском районе Новосибирска полицейские задержали мужчину, который выбил дверь к соседям, чтобы украсть телевизор. 


«Сотрудники отдела полиции №10 "Советский" задержали ранее судимого 28-летнего жителя дома по улице Барьерной, который путем вышибания двери проник в комнату к своим соседям и похитил телевизор стоимостью 20 тысяч рублей. Подозреваемый был задержан участковым уполномоченным полиции по заявлению потерпевшего», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.


Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). В пресс-службе ведомства сообщили, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.


Недавно крупная кража произошла в Черепаново — кассир банка украла четыре миллиона из кассы ради красивой жизни. Женщина считает, что «таких пол-Новосибирска».

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