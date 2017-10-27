Сотрудникам Росгвардии вручили новые служебные автомобили

Награждение прошло на Михайловской набережной
Награждение прошло на Михайловской набережной

26 октября на Михайловской набережной в Новосибирске бойцы вневедомственной охраны Росгвардии получили новые автомобили и денежные премии.


Награды и премии приурочены к 65-летию со дня образования службы.


«Начальник Управления Росгвардии по Новосибирской области полковник Василий Шушаков и его заместитель начальник вневедомственной охраны территориального органа Росгвардии полковник Ровшан Курбанов поздравили личный состав с наступающим профессиональным праздником и наградили отличившихся сотрудников Росгвардии благодарственными письмами и денежными премиями. В торжественной обстановке руководители новосибирской Росгвардии вручили погоны сотрудникам, которым присвоены очередные специальные звания, а экипажам групп задержания — ключи от новых служебных автомобилей», — сообщает пресс-служба Сибирского округа войск нацгвардии.


Церемония награждения прошла в сопровождении духового оркестра.


По информации пресс-службы ведомства, с начала этого года нарядами Росгвардии в Новосибирске и области было предотвращено более 4 тысяч попыток краж из охраняемых объектов. Сегодня ежесуточно на маршруты патрулирования выходят 130 экипажей групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии.


В сентябре Сибирский центр материально-технического обеспечения нацгвардии заказал для военнослужащих три тонны карамели. По информации пресс-службы ведомства, карамель выдаётся тем, кто не курит, вместо сигарет.

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