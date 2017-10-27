Иномарка протаранила металлическое ограждение в Октябрьском районе

Водителя отвлёк пассажир

Вечером 26 октября водитель автомобиля Chevrolet Lanos протаранил ограждение на улице Никитина в Октябрьском районе Новосибирска.







Авария случилась недалеко от остановки «Тургенева» около 21:00.





«Водитель пояснил, что хотел развернуться и в процессе его отвлёк пассажир, поэтому и произошло столкновение с забором. По словам очевидцев, пассажир ведёт себя неадекватно — предположительно, находится либо в наркотическом, либо в алкогольном опьянении», — сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас».





По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.





Незадолго до этого стало известно, что на Бердском шоссе иномарка протаранила остановку. В результате ДТП пострадали два человека — один погиб на месте, второго с тяжёлыми травмами госпитализировали.