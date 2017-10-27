Иномарка протаранила металлическое ограждение в Октябрьском районе

Водителя отвлёк пассажир
Водителя отвлёк пассажир

Вечером 26 октября водитель автомобиля Chevrolet Lanos протаранил ограждение на улице Никитина в Октябрьском районе Новосибирска.


Авария случилась недалеко от остановки «Тургенева» около 21:00.


«Водитель пояснил, что хотел развернуться и в процессе его отвлёк пассажир, поэтому и произошло столкновение с забором. По словам очевидцев, пассажир ведёт себя неадекватно — предположительно, находится либо в наркотическом, либо в алкогольном опьянении», — сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас».


По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.


Незадолго до этого стало известно, что на Бердском шоссе иномарка протаранила остановку. В результате ДТП пострадали два человека — один погиб на месте, второго с тяжёлыми травмами госпитализировали.

Прочтений: 842
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Сбербанк ответит на вопросы предпринимателей о новых кассово-инкассаторских услугах
Во вторник, 31 октября, в прямом эфире НГС.Новости на вопросы предпринимателей о современных услугах инкассации ответит Ольга Степанова, директор центра управления наличным денежным обращением Сибирского банка ПАО Сбербанк.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено