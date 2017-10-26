Транспортные карты «Мир» из Новосибирска сделают универсальными по всей России

Универсальная карта будет действовать во всех видах транспорта
Универсальная карта будет действовать во всех видах транспорта

Национальная система платёжных карт планирует сделать «Мир» универсальной транспортной картой. 


Такой картой можно будет оплачивать все виды транспорта на территории России.


«Уже запущена социальная карта москвича, активно выпускается карта жителя Башкортостана, Республики Мордовия, ряд других регионов тоже готовится к запуску подобных программ», — сообщил коммерческий директор НСПК Сергей Радченков на пресс-конференции в «Российской газете».


По словам Сергея Радченкова, транспортной картой «Мир» уже можно пользоваться в Новосибирске, Самаре и Санкт-Петербурге. 


«Сейчас, в каждом регионе существуют разрозненные транспортные системы, построенные на технологиях, которые "друг с другом не дружат"», — сообщил во время пресс-конференции коммерческий директор НСПК. 


Также НСПК планирует развивать выпуск студенческих карт с различным функционалом. Такие карты применяются более чем в 60 вузах страны.


Сегодня стало известно, что Департамент транспорта мэрии отказал в льготном проезде школьникам и студентам на областном автобусе № 203 («Микрорайон "Близкий" (Каменка) – ПКиО "Берёзовая роща"») и предложил им воспользоваться другим транспортом.

Прочтений: 2006
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