На Бердском шоссе автомобиль влетел в автобусную остановку

Авария случилась около 19:15
Авария случилась около 19:15

Вечером 26 октября на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска Honda Integra протаранила автобусную остановку. 


ДТП произошло недалеко от клиники Мешалкина около 19:15. В результате ДТП пострадали два человека — один погиб на месте, второго с тяжёлыми травмами госпитализировали. 


«Автомобиль Honda Integra при движении со стороны Нижней Ельцовки начал уходить от столкновения с белой Toyota Corolla вправо, вылетел на тротуар, сбил двух человек за остановкой общественного транспорта, пробил металлический забор, залетел на территорию клиники и в процессе перевернулся на крышу», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


По информации аваркомов, «Королла» выезжала с парковки клиники и сразу перестроилась в левый ряд, где в это время ехала «Хонда». 


«Также очевидцы сообщили, что один из пешеходов погиб на месте, а другого увезла "реанимация". "Королла" скрылась с места аварии», — сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас».


На Бердском шоссе автомобиль влетел в автобусную остановку


В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о ДТП подтвердили.


«На Бердском шоссе автомобиль въехал в автобусную остановку. В результате ДТП пострадало два человека — один погиб на месте, второго с тяжёлыми травмами госпитализировали. Со слов водителя "Хонды", автомобиль потерял управление после того, как он попытался избежать столкновения с другой машиной, выезжавшей на шоссе с парковочного места. По факту ДТП проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в ведомстве. 


Утром 25 октября, после того как в Новосибирске выпал снег, автомобили начали массово попадать в аварии — только на Туннельном спуске произошло три ДТП подряд.

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