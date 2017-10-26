На Бердском шоссе автомобиль влетел в автобусную остановку

Авария случилась около 19:15

Вечером 26 октября на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска Honda Integra протаранила автобусную остановку.





ДТП произошло недалеко от клиники Мешалкина около 19:15. В результате ДТП пострадали два человека — один погиб на месте, второго с тяжёлыми травмами госпитализировали.





«Автомобиль Honda Integra при движении со стороны Нижней Ельцовки начал уходить от столкновения с белой Toyota Corolla вправо, вылетел на тротуар, сбил двух человек за остановкой общественного транспорта, пробил металлический забор, залетел на территорию клиники и в процессе перевернулся на крышу», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».





По информации аваркомов, «Королла» выезжала с парковки клиники и сразу перестроилась в левый ряд, где в это время ехала «Хонда».





«Также очевидцы сообщили, что один из пешеходов погиб на месте, а другого увезла "реанимация". "Королла" скрылась с места аварии», — сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас».









В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о ДТП подтвердили.





«На Бердском шоссе автомобиль въехал в автобусную остановку. В результате ДТП пострадало два человека — один погиб на месте, второго с тяжёлыми травмами госпитализировали. Со слов водителя "Хонды", автомобиль потерял управление после того, как он попытался избежать столкновения с другой машиной, выезжавшей на шоссе с парковочного места. По факту ДТП проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в ведомстве.





Утром 25 октября, после того как в Новосибирске выпал снег, автомобили начали массово попадать в аварии — только на Туннельном спуске произошло три ДТП подряд.