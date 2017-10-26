Правительство НСО: новосибирец сможет прожить месяц на 10 913 рублей

Прожиточный минимум в среднем составил 10 913 рублей

В III квартале 2017 года прожиточный минимум в Новосибирской области в среднем составил 10 913 рублей.







По данным Новосибирскстата, величина прожиточного минимума установлена постановлением губернатора Новосибирской области от 19 октября.





«Величина прожиточного минимума составила в среднем на жителя области 10 913 рублей, в том числе на трудоспособное население — 11 590; пенсионера –— 8772; ребёнка — 11 272 рубля», — сообщается на сайте Новосибирскстата.





По данным аналитиков, структура прожиточного минимума состоит из расходов на питание (41,8%, или 4560 рублей), непродовольственные товары (25,4%, или 2774 рубля), оплату услуг (25,5%, или 2781 рубль) и на налоги (7,3%, или 798 рублей).





Справка: Прожиточный минимум устанавливается один раз в квартал и применяется при расчётах социальных выплат (пособий, минимальных пенсий, стипендий), а также для оценки уровня жизни населения при разработке социальных программ.







Ранее статистики сообщили, что к началу октября долги по зарплате в Новосибирской области достигли 81,3 миллиона рублей. Месяц назад эта сумма была на 6,6% меньше.