Джип без ручек

Компания Jaguar Land Rover начала продажи своего абсолютно нового изделия — кроссовера Range Rover Velar. И это действительно «новьё», поскольку в машине представлены целых два воплощённых в реальность решения, которых доселе не было на мировом автомобильном рынке, топчущемся сейчас вокруг идей начала 2010-х годов. Зачем на «Веларе» спрятали дверные ручки и будет ли зимой удобно со сплошными сенсорами — в тест-драйве редактора портала НГС.АВТО Дмитрия Косенко.











С новым Range Rover Velar британский производитель устроил настоящую атаку на умы и сердца потенциальных покупателей. Реклама машины в каждом утюге, и им даже удалось договориться с Яндекс.Навигатором, чтобы значком вашего местоположения на карте был именно Velar.















Наш автомобиль (предоставлен официальным дилером «Альбион-Моторс») — интересного бронзового цвета со вставками под медь. У него свежая платформа от Jaguar F-Pace, который я уже тестировал и который показался мне сбитой управляемой машиной.















В этом Range Rover Velar установлен средний дизель 2.0 л мощностью 240 л.с. и стандартная «лэндроверовская» система полного привода, но с упором на задние колёса.















Отвлечёмся на новое название «Велар». Само это слово звучит как-то по-благородному, помпезно, раскатисто. Где они его взяли? Говорят, просто перебирали буквы в поисках красивого сочетания. А потом оказалось, что в латинском это слово есть и обозначает оно нечто «скрытое», «загадочное». Но в самом «Веларе» ничего загадочного нет, это абсолютно узнаваемый Land Rover, доведённый до какого-то совершенства. И пропорции, и архитектура — всё сложилось удачно.













В боковой проекции акценты расставлены на мощный моторный отсек и поджарую корму, которую подчёркивает стык заднего бампера с кузовом под большим углом. Вкупе с сильным наклоном стоек силуэт получился самым стремительным из «Лэнд Роверов».















Вообще, корма мне здесь нравится больше передка. Она тут такая закруглённая, как у океанской яхты, с точёными фонарями.















А вот серебристая вставка на заднем бампере и близко расположенные выхлопные трубы сужают автомобиль при виде сзади.















Решения с прячущимися дверными ручками для кого-то может быть спорным, но технологически вроде бы удалось реализовать это в жизнеспособном исполнении.















Зачем сделали такие ручки? Ну чтобы, видимо, было красивее, стильнее. Не должен же автомобильный мир стоять на месте. Принцип работы прост. Вот автомобиль закрыт, вы подходите, снимаете с охраны нажатием кнопки на брелке или на самой ручке. Тут ручка и выдвигается. Садитесь, едете, ручка задвигается. Вышли, поставили на охрану — выдвигается. Прижим у механизма мягкий, руку он повредить не сможет. А вот как ручка выскочит из-под корки льда при сильном обледенении — покажет зима.













Вторая фишка «Велара» тоже некоторым образом перекликается с зимой и низкими температурами. Здесь впервые применена стеклянная сенсорная панель на стыке средней консоли и центрального тоннеля, там, где у всех находится климат. И это фактически третий дисплей в «Веларе» — есть ещё цифровая приборка и верхний наклонный дисплей.















На эту панель выведены настройки климата, внедорожные режимы, настройки подвески. В это время на верхнем дисплее можно работать с радио или навигацией, то есть потоки информации разделены.















Ну и конечно, нам в России и особенно в Сибири интересно, как всё это будет работать на морозе. Хорошо, что инженеры оставили возможность физического включения подогрева сидений этими двумя большими крутушками.















В тепле, в штатном режиме сенсорная панель работает молниеносно, предсказуемо, отрабатывает все нажатия без ошибок. А вот верхний дисплей с навигацией и радио заметно медленней нижней панели. Проведём эксперимент — достаём сенсорные (токопроводящие) перчатки.















Зимой в машине без перчаток (по крайней мере, в начале езды) никак не обойдёшься. Экран продолжает работать так же быстро, да ещё и зачищается материалом перчаток. Ладно, тест сдан.















Руль здесь греется быстро, но задняя часть баранки накаляется сильнее. А на передней части, прямо под вашей ладонью проходит декоративный алюминиевый ободок, который в морозы наверняка станет полюсом холода. На левой рулевой спице сенсорный кружок регулировки громкости — можно вращать по нему пальцем, а можно просто нажимать. Шоркать по кружку довольно забавно, и работает ведь.













Типоразмер «Велара» занимает место между маленьким Evoque и средним Range Rover Sport. Так что простора тут в пределах разумного...













...взрослые вперёд, дети назад — и поехали.













В багажник влезет пара чемоданов, для «премиума» не хватает газового упора крышки подполья.















С 240-сильным дизелем «Велар» едет, но не уносит вас прямо в даль — до «сотни» 7,3 сек. Да и звук четырёх цилиндров не интересен ни внизу, ни вверху. Так что по-хорошему придётся покупать бензиновый V6 (380 л.с.) или 3-литровый дизель (300 л.с.).















Новая «ягуаровская» платформа от F-Pace передала «Велару» некоторые возможности скоростной езды и маневрирования. Получится похулиганить, повизжать колёсами в поворотах, попревозмогать крены. Не для трека, но в целом для города сойдёт.













Можно погоняться с зелёным самолетиком.















Руль средней тяжести, отзывчивый, в «нуле», может быть, его чуть-чуть не хватает. Но небольшой доворот — и сразу машина пошла за вашей рукой.















У этого «Велара» пневмоподвеска — можно поднять машину над землей с 21,3 до 25,1 см и поехать куда-нибудь по грибы.















Стандартные внедорожные программы («Песок», «Снег») немного влияют на алгоритм работы полного привода, который здесь постоянно передаёт какой-то момент на каждое колесо. Блокировок нет, так что пошлифовать всеми четырьмя шинами не получится, да и тяжёл автомобиль для таких внедорожных экспериментов — 1,8 тонны.













Прикоснуться к авангарду мирового автопрома можно «всего» за 3 880 000 рублей. В машине будут младший 2-литровый 180-сильный дизель, замшевые сиденья, светодиодные фары, кое-что по электрике, ну и самое главное — выдвигающиеся ручки и сенсорная панель.















Ну а старшие «Велары» с 3-литровыми моторами, кожаной отделкой, матрично-лазерными фарами, проектором и прочими опциями переваливают уже за 7 миллионов.











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