В Новосибирске запустят 12 трамваев с видеокамерами, но без кондукторов

Один из первых трамваев, отремонтированных «БКМ-Сибирь» 
Один из первых трамваев, отремонтированных «БКМ-Сибирь» 

Российско-белорусское предприятие «БКМ-Сибирь» выпустит на городские маршруты Новосибирска 12 новых трамваев. Об этом заявил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов в эфире муниципального радио «Городская волна». 


«"БКМ-Сибирь" отремонтирует 12 новых трамваев с прогрессивными приводами от нового производителя, — пояснил Роман Дронов. — Они будут оснащены видеонаблюдением и бескондукторной системой». 


Также, по словам Дронова, одна из московских компаний предлагает Новосибирску 20 трамваев бесплатно. «В столицу выедут специалисты, проверят качество этих трамваев», — добавил начальник департамента, добавив, что пока вопрос о том, доедут ли эти трамваи до Новосибирска, ещё не решён. 


Первый обновлённый российско-белорусский трамвай вышел на линию 23 июня — он ходит по маршруту № 2 «Метро "Площадь Маркса" – "Чистая Слобода"». На этот вагон власти потратили 18 млн рублей.

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