В Новосибирске запустят 12 трамваев с видеокамерами, но без кондукторов

Один из первых трамваев, отремонтированных «БКМ-Сибирь»

Российско-белорусское предприятие «БКМ-Сибирь» выпустит на городские маршруты Новосибирска 12 новых трамваев. Об этом заявил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов в эфире муниципального радио «Городская волна».







«"БКМ-Сибирь" отремонтирует 12 новых трамваев с прогрессивными приводами от нового производителя, — пояснил Роман Дронов. — Они будут оснащены видеонаблюдением и бескондукторной системой».







Также, по словам Дронова, одна из московских компаний предлагает Новосибирску 20 трамваев бесплатно. «В столицу выедут специалисты, проверят качество этих трамваев», — добавил начальник департамента, добавив, что пока вопрос о том, доедут ли эти трамваи до Новосибирска, ещё не решён.



