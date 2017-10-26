В Новосибирске запустят 12 трамваев с видеокамерами, но без кондукторов
Российско-белорусское предприятие «БКМ-Сибирь» выпустит на городские маршруты Новосибирска 12 новых трамваев. Об этом заявил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов в эфире муниципального радио «Городская волна».
«"БКМ-Сибирь" отремонтирует 12 новых трамваев с прогрессивными приводами от нового производителя, — пояснил Роман Дронов. — Они будут оснащены видеонаблюдением и бескондукторной системой».
Также, по словам Дронова, одна из московских компаний предлагает Новосибирску 20 трамваев бесплатно. «В столицу выедут специалисты, проверят качество этих трамваев», — добавил начальник департамента, добавив, что пока вопрос о том, доедут ли эти трамваи до Новосибирска, ещё не решён.
Первый обновлённый российско-белорусский трамвай вышел на линию 23 июня — он ходит по маршруту
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Алёна Истомина
Фото Александра Ощепкова