«Люди заблокированы и не выходят на связь»: полиция обыскивает Театр Армена Джигарханяна

В театре прошли обыски
В театре прошли обыски

Полиция проводит обыски в Московском драматическом театре (Театр Армена Джигарханяна) на Ломоносовском проспекте в Москве, сообщает ТАСС. Оперативники изымают документы из бухгалтерии театра.


«Те, кто в театре, заблокированы и не могут выйти на связь», — рассказала ТАСС заведующая литературной частью театра Наталья Корнеева.


Ранее Джигарханян подал заявление в столичную полицию о похищении у него общегражданского паспорта. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 325 УК РФ («Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия»), отмечают в пресс-службе ГУ МВД по Москве.


Представитель бывшего директора театра Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур заявила РЕН ТВ, что в театре произошёл рейдерский захват и что Джигарханян не в курсе ситуации. Сейчас пост директора театра занимает бывший заместитель Цымбалюк-Романовской Елена Гильванова.

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