Пелагея позвала новосибирцев на футбол

Пелагея во время выступления в театре оперы и балета на торжественном собрании к 80-летию Новосибирской области

26 октября на канале футбольного клуба «Сибирь» на YouTube появилось видео, в котором известная певица Пелагея зовёт новосибирцев на футбол.







«Я приглашаю всех вас, дорогие мои земляки, на матчи футбольного клуба "Сибирь". Давайте докажем, что в Сибири играют в футбол так, как не умеют этого в Бразилии. Поддержим нашу команду», — говорит на видео Пелагея.







В руках певица держит футболку цветов клуба с номером 54 и своим именем.





В пресс-службе клуба рассказали, что 21 октября в Москве прошёл первый этап полуфинала Высшей лиги КВН, одной из судей игры была Пелагея. «С помощью капитана команды КВН "НГУ" Владимира Дуды мы передали нашей известной землячке в подарок игровую футболку нашей команды», — пояснили в ФК «Сибирь». Сам Владимир в выступлениях не участвовал — он был гостем.









Пелагея сделал клубу ответный подарок и записала видео, в котором позвала всех новосибирцев на футбол.







Ближайший матч футбольной «Сибири» против калининградской «Балтики» пройдёт 29 октября в манеже «Заря», где недавно постелили новый газон.

