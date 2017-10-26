«Час батарея горячая, а потом остывает»: жители дома на Крашенинникова зимуют без тепла

Квартиры в доме № 10 по переулку 3-му Крашенинникова отапливаются только наполовину
Квартиры в доме № 10 по переулку 3-му Крашенинникова отапливаются только наполовину

Жители дома № 10 в переулке 3-м Крашенинникова в Ленинском районе Новосибирска столкнулись с перебоями в отоплении.


«На улице уже такая [низкая] температура, а у нас в доме, во всем причём доме, частично только отопление дано: по каким-то стоякам запустили, по каким-то нет. У меня, допустим, четырёхкомнатная квартира — у меня в трёх комнатах есть отопление, а ещё в одной комнате и в кухне нет», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница третьего подъезда Елена Визгушина.


По словам женщины, она живёт в этом доме уже 14 лет и во время отопительного сезона в квартире всегда было жарко. А этой осенью из-за проблем с отоплением Елене пришлось уже раз пять вызывать работников РЭУ № 2.


«Во-первых, они приходят в течение трёх дней. То есть в первый день берут заявку, второй день обычно не успевают. На третий день они приходят, делают перезапуск отопления.


Час батарея горячая, а через час снова всё остывает, дальше следующие трое суток опять отопления никакого нет.


Кухней некомфортно пользоваться, залом тоже некомфортно», — описала ситуацию женщина.


Такая же ситуация наблюдается и в некоторых других квартирах этого дома. Это корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, в частности, два жильца первого подъезда — их квартиры тоже отапливаются только наполовину.


В приёмной ООО «РЭУ № 2» пояснили, что в доме № 10 сейчас «ведутся работы по нормализации отопления». Сбой произошёл из-за того, что в системе отопления «отсутствуют нормативные параметры давления». «Люди работают и сегодня тоже, устраняют неполадки, чтобы у всех жителей дома было отопление», — добавили в приёмной.


Отопительный сезон в Новосибирске начался 18 сентября. В первую очередь отопление дали в детские сады, школы и больницы. Чуть позже тепло почувствовали и жители многоэтажек.

Прочтений: 1201
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Сбербанк ответит на вопросы предпринимателей о новых кассово-инкассаторских услугах
Во вторник, 31 октября, в прямом эфире НГС.Новости на вопросы предпринимателей о современных услугах инкассации ответит Ольга Степанова, директор центра управления наличным денежным обращением Сибирского банка ПАО Сбербанк.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено