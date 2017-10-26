«Час батарея горячая, а потом остывает»: жители дома на Крашенинникова зимуют без тепла
Жители дома
«На улице уже такая [низкая] температура, а у нас в доме, во всем причём доме, частично только отопление дано: по каким-то стоякам запустили, по каким-то нет. У меня, допустим, четырёхкомнатная квартира — у меня в трёх комнатах есть отопление, а ещё в одной комнате и в кухне нет», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница третьего подъезда Елена Визгушина.
По словам женщины, она живёт в этом доме уже 14 лет и во время отопительного сезона в квартире всегда было жарко. А этой осенью из-за проблем с отоплением Елене пришлось уже раз пять вызывать работников РЭУ
«Во-первых, они приходят в течение трёх дней. То есть в первый день берут заявку, второй день обычно не успевают. На третий день они приходят, делают перезапуск отопления.
Час батарея горячая, а через час снова всё остывает, дальше следующие трое суток опять отопления никакого нет.
Кухней некомфортно пользоваться, залом тоже некомфортно», — описала ситуацию женщина.
Такая же ситуация наблюдается и в некоторых других квартирах этого дома. Это корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, в частности, два жильца первого подъезда — их квартиры тоже отапливаются только наполовину.
В приёмной ООО «РЭУ
Отопительный сезон в Новосибирске начался 18 сентября. В первую очередь отопление дали в детские сады, школы и больницы. Чуть позже тепло почувствовали и жители многоэтажек.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова