«Час батарея горячая, а потом остывает»: жители дома на Крашенинникова зимуют без тепла

Квартиры в доме № 10 по переулку 3-му Крашенинникова отапливаются только наполовину

Жители дома № 10 в переулке 3-м Крашенинникова в Ленинском районе Новосибирска столкнулись с перебоями в отоплении.







«На улице уже такая [низкая] температура, а у нас в доме, во всем причём доме, частично только отопление дано: по каким-то стоякам запустили, по каким-то нет. У меня, допустим, четырёхкомнатная квартира — у меня в трёх комнатах есть отопление, а ещё в одной комнате и в кухне нет», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница третьего подъезда Елена Визгушина.







По словам женщины, она живёт в этом доме уже 14 лет и во время отопительного сезона в квартире всегда было жарко. А этой осенью из-за проблем с отоплением Елене пришлось уже раз пять вызывать работников РЭУ № 2 .







«Во-первых, они приходят в течение трёх дней. То есть в первый день берут заявку, второй день обычно не успевают. На третий день они приходят, делают перезапуск отопления.





Час батарея горячая, а через час снова всё остывает, дальше следующие трое суток опять отопления никакого нет.





Кухней некомфортно пользоваться, залом тоже некомфортно», — описала ситуацию женщина.







Такая же ситуация наблюдается и в некоторых других квартирах этого дома. Это корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, в частности, два жильца первого подъезда — их квартиры тоже отапливаются только наполовину.







В приёмной ООО «РЭУ № 2 » пояснили, что в доме № 10 сейчас «ведутся работы по нормализации отопления». Сбой произошёл из-за того, что в системе отопления «отсутствуют нормативные параметры давления». «Люди работают и сегодня тоже, устраняют неполадки, чтобы у всех жителей дома было отопление», — добавили в приёмной.





Отопительный сезон в Новосибирске начался 18 сентября. В первую очередь отопление дали в детские сады, школы и больницы. Чуть позже тепло почувствовали и жители многоэтажек.