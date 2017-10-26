Мэр: ледовый городок на набережной поставят, несмотря на хрупкий тротуар


Ледовый городок на набережной — традиционное место отдыха горожан зимой
Ледовый городок на набережной — традиционное место отдыха горожан зимой

Власти Новосибирска решили сохранить ледовый городок на набережной Оби — масштабная реконструкция не должна ему помешать.


Об этом сегодня, 26 октября, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время официального открытия Михайловской набережной после ремонта.


Опасения, что традиционный ледовый городок в этом году построить не получится, появились после того, как власти ограничили автотранспорту въезд на набережную. Как пояснил сам Локоть, это было сделано, чтобы избежать разрушения новой тротуарной плитки, которая не рассчитана на такие нагрузки.


«Городок обязательно будет. С его постоянным организатором уже есть на этот счёт договоренность. Хотя место его размещения, возможно, будет несколько другим», — сообщил Локоть.


На вопрос, не повредит ли городок плитке, мэр философски заметил: «Время покажет». 


«Для плитки опасны динамические нагрузки, а статические она должна выдержать хорошо», — предположил мэр.


После замены асфальта на плитку въезд тяжёлой техники на набережную стал запрещен
После замены асфальта на плитку въезд тяжёлой техники на набережную стал запрещен


О том, что ледовый городок сохранят на набережной, Локоть сообщил во время официального открытия набережной
О том, что ледовый городок сохранят на набережной, Локоть сообщил во время официального открытия набережной


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