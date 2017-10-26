Власти решили выкупить у застройщика часть нового Дома спорта

 

Власти решили выкупить у застройщика часть нового Дома спорта

Новосибирские власти намерены выкупить часть будущего здания на улице Богдана Хмельницкого, чтобы сделать новый Дом спорта.


Об этом сегодня корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.


По словам Терешковой, мэрия собирается просто выкупить часть помещений в будущем объекте, который будет строить «СД Альфа Капитал». Это даст возможность использовать приобретённые помещения для организации работы спортивных секций, проведения соревнований и т.д. Остальным зданием застройщик будет уже распоряжаться по своему усмотрению.


«Муниципальная часть здания будет выкуплена по себестоимости», — уточнила Терешкова.


По словам начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики, проект нового здания должен быть разработан в 2018 году, а сам объект должен быть введён в строй в 2023 году.


Новый дворец спорта планируется возвести на месте старого — разрушенного в прошлом году. Тогда это вызвало бурные протесты общественности, которая не успокоилась до сих пор. 22 октября этого года, в частности, жители улицы Богдана Хмельницкого вышли на пикет, чтобы напомнить о своих проблемах.

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