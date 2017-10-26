Взяли с поличным на взятке: подробности задержания директора «ПТК-30» Антона Коновалова

39-летний Антон Коновалов задержан

Вечером 25 октября в офисе компании «ПТК-30» на улице Максима Горького был задержан директор холдинга 39-летний Антон Коновалов. «Взяли с поличным, оперативники задержали при пересчёте денег, человек задержан», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СК России по НСО.







В ведомстве уточнили, что топ-менеджер компании собирался незаконно оформить переуступку права требования на квартиру на другое лицо. По версии следствия, в июле к Коновалову обратился дольщик с просьбой дать согласие на оформление прав на квартиру по улице Волховская.





«На протяжении нескольких месяцев между дольщиком с подозреваемым продолжались переговоры, по результатам которых последним были выдвинуты требования о получении незаконного денежного вознаграждения за подписание соответствующих документов в сумме свыше 1,5 миллионов рублей», — рассказали в Следственном комитете.







Тогда дольщик обратился с заявлением в органы. В итоге Коновалов был задержан с поличным при получении взятки.





Возбуждено уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Сейчас Коновалов находится в изоляторе временного содержания.





Напомним, положение компании «ПТК-30» довольно шаткое и без уголовного дела о взятке — уже несколько дней подряд рабочие компании требуют отдать им заработанные деньги, сидя на огромной высоте на стреле башенного крана.