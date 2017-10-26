«Паровозик» из четырёх машин собрал пробку возле Речного вокзала
Около остановки «Гостиница "Обь"» на Большевистской в Новосибирске столкнулись четыре машины — авария собрала большую пробку.
Авария случилась 26 октября около 15:30 напротив бизнес-центра «Рим». Судя по фотографиям с места происшествия, на полосе по направлению в Академгородок образовался «паровозик» из четырёх машин.
«Приезжала "скорая". Пострадал мужчина, видимо, ударился головой, и женщина прихрамывала», — написала в редакцию читательница НГС.
Получить оперативный комментарий в новосибирской ГИБДД на момент написания новости не удалось.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, на Большевистской образовалась большая пробка. Машины стоят от середины улицы Фабричной до места аварии, скорость потока по улицам 3–5 км/ч.
Сегодня утром водители уже застревали в пробке из-за аварии на Бердском шоссе — некоторые провели в заторе два часа, а один житель области и вовсе развернулся и поехал домой.
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Ксения Евдокимова
Фото читательницы НГС, скриншот yandex.ru/maps