«Паровозик» из четырёх машин собрал пробку возле Речного вокзала

В аварию на Большевистской попали четыре машины

Около остановки «Гостиница "Обь"» на Большевистской в Новосибирске столкнулись четыре машины — авария собрала большую пробку.







Авария случилась 26 октября около 15:30 напротив бизнес-центра «Рим». Судя по фотографиям с места происшествия, на полосе по направлению в Академгородок образовался «паровозик» из четырёх машин.







«Приезжала "скорая". Пострадал мужчина, видимо, ударился головой, и женщина прихрамывала», — написала в редакцию читательница НГС.







Получить оперативный комментарий в новосибирской ГИБДД на момент написания новости не удалось.







Пробка из-за аварии растянулась от середины Фабричной





По данным сервиса Яндекс.Пробки, на Большевистской образовалась большая пробка. Машины стоят от середины улицы Фабричной до места аварии, скорость потока по улицам 3–5 км/ч.







Сегодня утром водители уже застревали в пробке из-за аварии на Бердском шоссе — некоторые провели в заторе два часа, а один житель области и вовсе развернулся и поехал домой.