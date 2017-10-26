Авторов красной линии через центр Новосибирска обвинили в плагиате

С проектом туристического маршрута Александр Матвеев участвовал в конкурсе «125 идей для Новосибирска»
С проектом туристического маршрута Александр Матвеев участвовал в конкурсе «125 идей для Новосибирска»

Собственный корреспондент московской газеты «Гудок» и автор книги «555 интересных фактов о Новосибирске» Александр Матвеев заявил, что первым предложил мэрии Новосибирска идею с нанесением на асфальт красной линии, ведущей к достопримечательностям.


После выхода на НГС.НОВОСТИ материала о том, что группа молодых горожан решила нарисовать туристический маршрут на асфальте в городе, журналист написал на свой страничке в Facebook, что высказал эту инициативу гораздо раньше и даже принял с ней участие в конкурсе «125 идей для Новосибирска».


«Я подал заявку на конкурс, описал там своё видение этой линии, — рассказал НГС.НОВОСТИ Матвеев. — Написал, конечно, что это не моя идея, что такие линии есть в Перми, Екатеринбурге, Иркутске. Но просто хорошо было бы её транслировать в Новосибирск, потому что туристический потенциал нашего города пока слабо раскрыт. В общем, я нарисовал в Paint маршрут своей линии на карте, отослал заявку».


Линии, которые предложил нарисовать Александр Матвеев
Линии, которые предложил нарисовать Александр Матвеев


21 сентября идею Александра Матвеева отметил на своей страничке в соцсети Facebook Анатолий Локоть. «Моими фаворитами стали такие общегородские идеи, как "125 страниц истории", экскурсионный маршрут по городу "Зелёная линия" и "Умные остановки" для комфортного ожидания транспорта», — написал мэр.


«Это меня зарядило энтузиазмом. Что как минимум из всех идей он обратил внимание именно на мою, — признаётся Александр Матвеев. — Я подумал: даже если она не войдёт в финальный список, можно будет выйти на мэра (или соответствующий департамент) — и уже продавливать идею.Тем более что у меня есть знакомые в мэрии, и, по их словам, ряд предложений, которые не вошли в финальный список, но показались интересными, будут реализовывать».


Идея прошла первый этап отбора, но не прошла народное голосование, и в число утверждённых для реализации не попала. «Возможно, потому что она была где-то в середине списка — кажется, на 211-й позиции», — предполагает автор. Итоги голосования подвели в начале октября.


После этого журналист улетел на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи, решив заняться проектом сразу по возвращении. «В общем, я приезжаю из Сочи только в понедельник вечером, а сегодня несколько человек мне скидывают ссылку на заметку, — сетует он. — Может, конечно, это случайное совпадение, но меня, как говорится, бомбануло». 


Автор книги о Новосибирске считает, что линия должна начинаться на вокзале
Автор книги о Новосибирске считает, что линия должна начинаться на вокзале


Александр Матвеев отметил, что не знаком с командой ребят, которые приступили к реализации идеи туристического маршрута: «Это люди из другого поколения, с краеведением никак не связанные, и я о них не знал». 


Основным отличием своего проекта он называет продление линии до автовокзала и вокзала Новосибирск-Главный. «Во-первых, можно частично пройтись по ней во время длинной стоянки поезда (час с лишним). Во-вторых, люди сразу узнали бы, что такая линия есть. И в следующий приезд, может быть, намеренно бы по ней прошлись», — поясняет журналист. 


По словам Александра Матвеева, даже транзитные пассажиры, увидев линию, могут захотеть вернуться сюда ещё раз и погулять по городу
По словам Александра Матвеева, даже транзитные пассажиры, увидев линию, могут захотеть вернуться сюда ещё раз и погулять по городу


Александр Матвеев отметил, что не собирается «одеяло на себя тянуть», но всё же желает принять участие в реализации проекта. «Пусть я вообще не буду числиться ни как автор, ни как соавтор, но хотя бы какие-то свои предложения, дополнения хотел бы внести, — говорит он. — Я всё же город глубже изучал, я уверен, чем эти ребята. Я знаю, например, что у нас в центре есть музей, где представлены макеты скелетов динозавров. И это тоже классная достопримечательность, малоизвестная. Не думаю, что кто-то другой подумал бы её включать».

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