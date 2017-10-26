Жених обокрал организатора свадьбы, чтобы рассчитаться с тамадой


Мужчина похитил деньги, которые ранее отдал организатору свадьбы за её работу
Мужчина похитил деньги, которые ранее отдал организатору свадьбы за её работу

Новосибирский областной суд признал виновным 28-летнего новосибирца, который украл на своей свадьбе деньги у организатора торжества.


В день свадьбы, 6 августа 2016 года, молодожёны рассчитались с организатором торжества, отдав ей 29 тысяч рублей, рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе областной прокуратуры.


«На предварительном следствии он пояснил, что ему невеста сказала, что у них нет денег, чтобы оплатить услуги ведущего. И тогда он решил забрать деньги назад», — объяснили в ведомстве. 


Когда осужденный увидел, что сумка потерпевшей лежит без присмотра, он вытащил из неё выплаченные деньги. В прокуратуре отметили, что отпраздновать свадьбу до конца мужчина успел — его задержали через несколько дней после кражи.


На суде мужчина заявил о своей невиновности, пояснив, что прежние показания он дал, поддавшись на уговоры сотрудников полиции. Железнодорожный районный суд назначил ему штраф в 80 тысяч рублей. Жених приговор обжаловал, но областной суд отклонил апелляционную жалобу, сейчас приговор вступил в законную силу.


Недавно крупная кража произошла в Черепаново — кассир банка украла четыре миллиона из кассы ради красивой жизни. Женщина считает, что «таких пол-Новосибирска».

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