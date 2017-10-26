Три месяца работы и 120 миллионов: в Новосибирске официально открыли Михайловскую набережную

Новую набережную открыли спустя три месяца после начала ремонта
Новую набережную открыли спустя три месяца после начала ремонта

Сегодня, 26 октября, в Новосибирске официально открылась Михайловская набережная — мэр города Анатолий Локоть продемонстрировал результаты трёхмесячной работы врио губернатора НСО Андрею Травникову.


Во время обхода набережной мэр описал, с какими сложностями пришлось столкнуться при строительстве.


«Эта набережная была выполнена на хорошем для своего времени уровне, но с тех пор ни разу не ремонтировалась», — объяснил Локоть Травникову.


Так, по словам мэра, выполненные работы — это только первый этап реконструкции, который затронул пока только нижний променад — то есть зону непосредственно примыкающую к реке. Парк и тротуары вдоль Большевистской отремонтируют в будущем году.


По словам Локтя, какое-то время было потеряно на поиск поставщика специальной, широкой плитки, на использовании которой настояли авторы проекта.


«Оказалось, что такую плитку в России делают только в Москве и Красноярске. Но мы нашли предприятие, которое смогло наладить её производство в Бердске», — рассказал мэр. Отчасти поэтому реконструкция была завершена глубокой осенью.


Врио губернатора Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть на набережной
Врио губернатора Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть на набережной


Андрей Травников живо интересовался деталями проекта и, заметив упирающуюся в уже отремонтированный участок тротуара грязную дорожку со старым асфальтом, попросил в будущем году закончить работы как можно быстрее.


«Думаю, что будет полезно привлечь к наведению порядка здесь жителей города, чтобы не только подрядчики, но и они внесли свой вклад», — заметил Травников.


Во время открытия набережной
Во время открытия набережной


Михайловская набережная — часть федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Деньги на ремонт выделили федеральный (более 78,2 млн рублей) и областной (более 42,1 млн рублей) бюджеты. Набережную начали ремонтировать в конце июля.


НГС.НОВОСТИ уже писали о том, что изменилось на набережной — после выхода этой публикации рабочие успели установить лавочки по всей длине набережной. Сейчас закончен ремонт и большой лестницы, которая спускается к набережной от улицы Большевистской. На большей части лестницы поставили деревянные лавочки, на которых смогут разместиться несколько тысяч зрителей во время концертов и фестивалей.


Лавочки, появившиеся на ступенях набережной
Лавочки, появившиеся на ступенях набережной


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