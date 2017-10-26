Следователи задержали директора «ПТК-30» Антона Коновалова

Антон Коновалов задержан сегодня следователями СК





Сегодня, 26 октября, в офисе компании «ПТК-30» на улице Максима Горького был задержан директор холдинга Антон Коновалов. В Следственном комитете по Новосибирской области корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили эту информацию, пояснив, что все подробности будут позже.







Пока непонятно, связано ли задержание директора холдинга с задержкой выплат зарплат рабочим. Однако в центре скандала «ПТК-30» оказалась именно после того, как сотрудники начали забираться на строительный кран, требуя расчёта. Первый случай произошёл ещё в мае на улице Вилюйской — там на стрелу крана забрался 30-летний сотрудник ООО «Стройсервисмеханизация». Спустился вниз он только тогда, когда руководство расплатилось с ним за последние 7 месяцев. Вскоре сотрудники компании устроили небольшой митинг возле головного офиса «ПТК-30».





По словам рабочих, люди разошлись после того, как с ними обещали рассчитаться. В конце мая из-за долгов по зарплате стройку в Кировском районе покинули охранники новостроек холдинга. В июле на стрелу крана из-за долгов залез рабочий на улице Зорге. Следователи тогда возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трёх месяцев заработной платы, совершённая из личной заинтересованности руководителем организации). А через несколько дней на башенном кране в Заельцовском районе была замечена 28-летняя девушка — она требовала погасить долги по зарплате своего мужа, который раньше работал в «ПТК-30».





После этого рабочие компании стали забираться на строительный кран почти каждый день. При этом компанией оказались недовольны и дольщики — так, в октябре на площадь Ленина в Новосибирске на молчаливый пикет вышла женщина с плакатом, которая заявила, что она — обманутая дольщица застройщика «ПТК-30».





«Это нанятые кем-то люди для провокации. Считаю, что это происки наших конкурентов. За 20 лет у нас не было ни одного недостроенного дома, и надеюсь, не будет», — заявил тогда Коновалов корреспонденту НГС.НОВОСТИ.





«ПТК-30» работает на строительном рынке Новосибирска более 20 лет. Сейчас структуры группы возводят жилые комплексы «Времена года», «Деловой квартал», «Радуга» и «Ваш выбор».