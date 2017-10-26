Новосибирцы сделали приложение, в которое выложили стоимость всех квартир горожан

Приложение позволяет получить нужный документ без очереди
Приложение позволяет получить нужный документ без очереди

Новосибирские программисты разработали приложение для смартфонов, которое позволяет узнать стоимость недвижимости и получить справку из Росреестра без очереди.


В интернет-магазине Google Play появилось приложение «Выписка ЕГРН». В приложении можно бесплатно узнать кадастровый номер и кадастровую стоимость любого объекта — в него загружены данные сайта Росреестра.


Также сервис позволяет получить выписку об основных характеристиках и правах на любую недвижимость и о переходе прав на неё в течение часа, при этом достаточно указать адрес или кадастровый номер объекта.


«Данные мы забираем по API (с помощью приложения через сервер Росреестра. — Л.П.), это санкционированный доступ: многие напрямую данные забирают, вручную обрабатывают, но это требует много времени. Мы этот процесс полностью автоматизировали, — рассказал соучредитель компании-автора приложения Brand Design Алексей Балюк. — Просто мы напрямую эти данные быстрее забираем, и софт написан, чтобы их обрабатывать».


Стоимость выписки стартует с 145 рублей, готовая справка через 15–30 минут отправляется пользователю на адрес электронной почты и в само приложение в формате pdf. Тем не менее разработчики отмечают, что время формирования документа может меняться — оно зависит от загруженности серверов Росреестра.


«Человек может эту же выписку заказать на сайте Росреестра, там она будет стоить 300 рублей. Она ему придёт в зашифрованном виде, и её через определённый сервис ещё нужно зайти расшифровать, а документ приходит только в формате html, который многие не знают, как распечатать», — добавляет Алексей Балюк.


Сейчас приложение доступно для владельцев смартфонов на платформе Android, в течение недели авторы планируют выпустить его и на iOS.


«Выписка ЕГРН» — не единственное подобное приложение в сервисе Google Play. В частности, возможность заказать нужный документ в Росреестре есть в приложениях «Выписка ЕГРП» от разработчика Reestr Apps и «ЕГРН сегодня» от egrp.today.


Подобные приложения, по предположению Алексея Балюка, в первую очередь будут интересны тем, кто профессионально занимается сделками с недвижимостью и проверяет их законность.


Теме не менее получение подобного документа может стать проблемным: в начале года из-за сбоев на сервере Росрееста новосибирцы не могли получить сведения о правах на недвижимость.

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