Новосибирцы сделали приложение, в которое выложили стоимость всех квартир горожан

Приложение позволяет получить нужный документ без очереди

Новосибирские программисты разработали приложение для смартфонов, которое позволяет узнать стоимость недвижимости и получить справку из Росреестра без очереди.







В интернет-магазине Google Play появилось приложение «Выписка ЕГРН». В приложении можно бесплатно узнать кадастровый номер и кадастровую стоимость любого объекта — в него загружены данные сайта Росреестра.





Также сервис позволяет получить выписку об основных характеристиках и правах на любую недвижимость и о переходе прав на неё в течение часа, при этом достаточно указать адрес или кадастровый номер объекта.





«Данные мы забираем по API (с помощью приложения через сервер Росреестра. — Л.П.), это санкционированный доступ: многие напрямую данные забирают, вручную обрабатывают, но это требует много времени. Мы этот процесс полностью автоматизировали, — рассказал соучредитель компании-автора приложения Brand Design Алексей Балюк. — Просто мы напрямую эти данные быстрее забираем, и софт написан, чтобы их обрабатывать».







Стоимость выписки стартует с 145 рублей, готовая справка через 15–30 минут отправляется пользователю на адрес электронной почты и в само приложение в формате pdf. Тем не менее разработчики отмечают, что время формирования документа может меняться — оно зависит от загруженности серверов Росреестра.





«Человек может эту же выписку заказать на сайте Росреестра, там она будет стоить 300 рублей. Она ему придёт в зашифрованном виде, и её через определённый сервис ещё нужно зайти расшифровать, а документ приходит только в формате html, который многие не знают, как распечатать», — добавляет Алексей Балюк.







Сейчас приложение доступно для владельцев смартфонов на платформе Android, в течение недели авторы планируют выпустить его и на iOS.







«Выписка ЕГРН» — не единственное подобное приложение в сервисе Google Play. В частности, возможность заказать нужный документ в Росреестре есть в приложениях «Выписка ЕГРП» от разработчика Reestr Apps и «ЕГРН сегодня» от egrp.today.







Подобные приложения, по предположению Алексея Балюка, в первую очередь будут интересны тем, кто профессионально занимается сделками с недвижимостью и проверяет их законность.





Теме не менее получение подобного документа может стать проблемным: в начале года из-за сбоев на сервере Росрееста новосибирцы не могли получить сведения о правах на недвижимость.