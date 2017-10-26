Новосибирские ученые обстреляли электронами солёную селедку





Пресервам можно продлить жизнь, уверены новосибирские физики

Над холодной пастеризацией тихоокеанской сельди последний год работали ученые Новосибирского государственного университета, Института ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН и обнинского ВНИИ радиологии и агроэкологии.





Результаты исследования опубликовали в журнале «Радиация и риск» в октябре.







«Они выбрали этот пример как продукт, который наиболее лучшим образом демонстрирует возможности нашей технологии», — сообщил руководитель Радиационного центра ИЯФ СО РАН и НГУ, заведующий лабораторией ИЯФ СО РАН, кандидат технических наук Александр Брязгин.





Так как рыбные пресервы не подвергаются термической обработке, хранятся они недолго, но учёные решили продлить им жизнь, не используя вредные консерванты. Экспериментаторы облучали кусочки тихоокеанской сельди, расфасованные в герметичную тару и залитые подсолнечным маслом. Баночки по 180 грамм облучили через 5 дней после изготовления пресервов на новосибирском ускорителе ИЛУ 10.





В общей сложности, селёдка подвергалась облучению не более 14 минут, пишут учёные в «Радиации и риске».





Затем исследователи отправили образцы на хранение и фиксировали состояние сельди на 10-е, 95-е и 185-е сутки после облучения.





Итоги эксперимента обрадовали учёных. В результате этой обработки срок хранения селедочных пресервов при температуре до 5 градусов увеличился с 10 до 45 суток. На десятый день в филе не было никаких микроорганизмов и плесени, а портиться рыба стала после 45-го дня. К 95-м суткам хранения селёдка начала гнить и плохо пахнуть.





Ученые считают, что такая обработка рыбы также безопасна, как, к примеру, привычные варка или жарка.





«Метод позволяет существенно продлить срок годности многих категорий продуктов питания и избежать добавления химических консервантов.





Что касается безопасности, то образующиеся продукты радиолиза с химической точки зрения принципиально не отличаются от продуктов термообработки, которая традиционно применяется при приготовлении пищи.





Если мы не боимся термической обработки пищевой продукции, то почему мы должны опасаться радиационного метода? Важно и то, что энергия электронов в нашем ускорителе менее 10 МэВ, что исключает возникновение в продукте каких-либо радиоактивных изотопов», — объяснил руководитель Радиационного центра ИЯФ СО РАН и НГУ, заведующий лабораторией ИЯФ СО РАН, кандидат технических наук Александр Брязгин.





Новосибирские физики занимаются не только продлением срока годности солёной рыбы. К примеру, в апреле в японском ускорительном центре КЕК появилось оборудование, которое сделали учёные ИЯФ и НГУ.