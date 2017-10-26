В Новосибирский зоопарк переехала обезьяна-художник по имени Мишель
В Новосибирский зоопарк на постоянное место жительства привезли 8-летнюю самку орангутана по имени Мишель, которая станет парой борнейскому орангутану Бату.
«Сразу после прибытия Мишель поселили в вольер, расположенный рядом с Бату, чтобы у них была возможность присмотреться друг к другу, — сообщается на сайте Новосибирского зоопарка. — Самец с самкой уже на второй день знакомства обменивались рукопожатиями. Бату, кажется, даже чем-то угощал Мишель. Видя такой настрой, на четвертый день мы соединили их. Теперь они вместе».
По информации зоопарка, Мишель прилетела 21 октября. Обезьяна приходится сестрой Захару — борнейскому орангутану, который живёт в Новосибирском зоопарке с 2008 года.18-летний орангутан Бату, который теперь будет в паре с Мишель, стал новосибирцем почти 10 лет назад, когда переехал из чешского зоопарка Двур Кралове.
Сотрудники зоопарка подчеркнули, что Мишель внешне не похожа на Бату и Захара — она намного меньше, а на лице нет характерных горловой и щечных складок (это отличительный половой признак).
«Бату — известный умница и выдумщик. Биологи Московского зоопарка рассказывали, что Мишель тоже отличается интеллектуальными способностями, для неё придумывали всевозможные занятия. Кроме всего прочего, она умеет рисовать», — отметили в зоопарке.
В начале октября Новосибирский зоопарк рассказал о пополнении своей коллекции хищников — летом в нём поселились пара кошек Темминка, которых также называют азиатскими золотистыми кошками.
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Анна Богданова
Фото Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило