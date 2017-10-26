В Новосибирский зоопарк переехала обезьяна-художник по имени Мишель

Орангутан Мишель

В Новосибирский зоопарк на постоянное место жительства привезли 8-летнюю самку орангутана по имени Мишель, которая станет парой борнейскому орангутану Бату.







«Сразу после прибытия Мишель поселили в вольер, расположенный рядом с Бату, чтобы у них была возможность присмотреться друг к другу, — сообщается на сайте Новосибирского зоопарка. — Самец с самкой уже на второй день знакомства обменивались рукопожатиями. Бату, кажется, даже чем-то угощал Мишель. Видя такой настрой, на четвертый день мы соединили их. Теперь они вместе».







Бату, который станет парой для Мишель





По информации зоопарка, Мишель прилетела 21 октября. Обезьяна приходится сестрой Захару — борнейскому орангутану, который живёт в Новосибирском зоопарке с 2008 года.18-летний орангутан Бату, который теперь будет в паре с Мишель, стал новосибирцем почти 10 лет назад, когда переехал из чешского зоопарка Двур Кралове.





Сотрудники зоопарка подчеркнули, что Мишель внешне не похожа на Бату и Захара — она намного меньше, а на лице нет характерных горловой и щечных складок (это отличительный половой признак).







«Бату — известный умница и выдумщик. Биологи Московского зоопарка рассказывали, что Мишель тоже отличается интеллектуальными способностями, для неё придумывали всевозможные занятия. Кроме всего прочего, она умеет рисовать», — отметили в зоопарке.







В начале октября Новосибирский зоопарк рассказал о пополнении своей коллекции хищников — летом в нём поселились пара кошек Темминка, которых также называют азиатскими золотистыми кошками.