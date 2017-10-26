«Они переживали, что машина в лесу осталась»: спасатели рассказали, как 6 часов искали в лесу детей

Подростки не могли объяснить спасателям, где они находятся

До 6 часов утра 24 октября сотрудники аварийно-спасательной службы Новосибирской области искали шестерых подростков, пропавших в лесу Каменского района. Родители рассказали спасателям, что дети катались на автомобиле и свернули в лесостепь, а там застряли из-за того, что у них закончился бензин.







«Дети потерялись ещё днём, — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший дежурный смены, спасатель международного класса Марат Файзуллин. — После обеда они катались на автомобиле, всё было нормально. Ближе к вечеру у них, как считают сами дети, кончился бензин. Они позвонили родителям, родители поехали их искать и сами застряли. Четыре часа они пытались вылезти, потом позвонили нам».





На вызов вместе с Маратом Файзуллиным поехали спасатели Валерий Матвеев и Руслан Марченко. Взрослых специалисты нашли почти сразу. «У родителей был смартфон, они нам сбросили их местоположение, мы их забрали и поехали искать детей. Местоположение найти их нельзя было — "умные" телефоны у них сели, с зарядкой был только простой кнопочный телефон», — пояснил Марат Шакурович.





Спасатель международного класса Марат Файзуллин

Спасатели долго ездили по лесу, но ни подростков, ни их следов найти не смогли из-за слякоти. Разговаривая с подростками, специалисты смогли понять, по какой дороге дети поехали. «Оставалось выяснить, где они свернули, — продолжает Файзуллин. — Дети вспомнили, что проезжали канаву. Там с канавой был только один съезд. Так мы на них и вышли». Спасатель уточнил, что по детям было видно, как сильно они замёрзли — их сразу погрузили в автомобиль спасательной службы. «В тепле они быстро отогрелись и почувствовали себя хорошо, тогда мы уже отдали их полицейским, — пояснил Марат Файзуллин. — По поведению детей было понятно, что машину они не угнали, возможно, даже катались с разрешения.







Потому что дети больше переживали, что машина-то там осталась, как бы её не угнали. Хотя, возможно, это при полицейских родители просто не стали их ругать».





Корреспондент НГС.НОВОСТИ связалась с одним из пропавших подростков. Мальчик рассказал, что ему 15 лет, автомобиль «Лада» он купил сам, потому что «есть источник дохода», но какой — секрет. Он постоянно с друзьями катается на автомобиле, ГИБДД не боится, потому что ему «ничего не будет, подумаешь, штраф».





В ночь перед инцидентом он вместе с друзьями-ровесниками как обычно поехал кататься. В этот раз за ними увязался их знакомый, которому всего лет 10–11. «Я говорил — не едь с нами. Он в багажник залез, это его отец поехал нас искать. И сам в кювет улетел, спасателей вызвал, потом нас искали. Мы никого не ждали, у нас был другой план. Мы хотели до утра посидеть спокойно, потом утром за бензином сходить. Мы никого не вызывали, сами спокойно сидели и всё. Телефоны у нас были, связь была, всё нормально было».





Злополучная «Лада» до сих пор стоит в лесу, в том самом месте, где застряли дети, а это, как отмечают спасатели, примерно 10–12 км до ближайшего посёлка. Однако хозяин машины собирается забрать её самостоятельно. «За ней сегодня пешком пойду. А как иначе ещё забрать её?» — пояснил подросток.







К сожалению, иногда подобные катания подростков на машине заканчиваются трагедией. Так, в сентябре в Линёво подростки на «Жигулях» насмерть сбили 88-летнего ветерана труда и попытались уехать. За школьниками погнался таксист — дети бросили машину и сбежали через кусты.