«Они переживали, что машина в лесу осталась»: спасатели рассказали, как 6 часов искали в лесу детей

Подростки не могли объяснить спасателям, где они находятся
Подростки не могли объяснить спасателям, где они находятся

До 6 часов утра 24 октября сотрудники аварийно-спасательной службы Новосибирской области искали шестерых подростков, пропавших в лесу Каменского района. Родители рассказали спасателям, что дети катались на автомобиле и свернули в лесостепь, а там застряли из-за того, что у них закончился бензин.


«Дети потерялись ещё днём, — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший дежурный смены, спасатель международного класса Марат Файзуллин. — После обеда они катались на автомобиле, всё было нормально. Ближе к вечеру у них, как считают сами дети, кончился бензин. Они позвонили родителям, родители поехали их искать и сами застряли. Четыре часа они пытались вылезти, потом позвонили нам». 


На вызов вместе с Маратом Файзуллиным поехали спасатели Валерий Матвеев и Руслан Марченко. Взрослых специалисты нашли почти сразу. «У родителей был смартфон, они нам сбросили их местоположение, мы их забрали и поехали искать детей. Местоположение найти их нельзя было — "умные" телефоны у них сели, с зарядкой был только простой кнопочный телефон», — пояснил Марат Шакурович. 


Спасатель международного класса Марат Файзуллин 
Спасатель международного класса Марат Файзуллин 

Спасатели долго ездили по лесу, но ни подростков, ни их следов найти не смогли из-за слякоти. Разговаривая с подростками, специалисты смогли понять, по какой дороге дети поехали. «Оставалось выяснить, где они свернули, — продолжает Файзуллин. — Дети вспомнили, что проезжали канаву. Там с канавой был только один съезд. Так мы на них и вышли». Спасатель уточнил, что по детям было видно, как сильно они замёрзли — их сразу погрузили в автомобиль спасательной службы. «В тепле они быстро отогрелись и почувствовали себя хорошо, тогда мы уже отдали их полицейским, — пояснил Марат Файзуллин. — По поведению детей было понятно, что машину они не угнали, возможно, даже катались с разрешения. 


Потому что дети больше переживали, что машина-то там осталась, как бы её не угнали. Хотя, возможно, это при полицейских родители просто не стали их ругать».


Корреспондент НГС.НОВОСТИ связалась с одним из пропавших подростков. Мальчик рассказал, что ему 15 лет, автомобиль «Лада» он купил сам, потому что «есть источник дохода», но какой — секрет. Он постоянно с друзьями катается на автомобиле, ГИБДД не боится, потому что ему «ничего не будет, подумаешь, штраф».


В ночь перед инцидентом он вместе с друзьями-ровесниками как обычно поехал кататься. В этот раз за ними увязался их знакомый, которому всего лет 10–11. «Я говорил — не едь с нами. Он в багажник залез, это его отец поехал нас искать. И сам в кювет улетел, спасателей вызвал, потом нас искали. Мы никого не ждали, у нас был другой план. Мы хотели до утра посидеть спокойно, потом утром за бензином сходить. Мы никого не вызывали, сами спокойно сидели и всё. Телефоны у нас были, связь была, всё нормально было». 


Злополучная «Лада» до сих пор стоит в лесу, в том самом месте, где застряли дети, а это, как отмечают спасатели, примерно 10–12 км до ближайшего посёлка. Однако хозяин машины собирается забрать её самостоятельно. «За ней сегодня пешком пойду. А как иначе ещё забрать её?» — пояснил подросток. 


К сожалению, иногда подобные катания подростков на машине заканчиваются трагедией. Так, в сентябре в Линёво подростки на «Жигулях» насмерть сбили 88-летнего ветерана труда и попытались уехать. За школьниками погнался таксист — дети бросили машину и сбежали через кусты.

Прочтений: 8135
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (45)45
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Сбербанк ответит на вопросы предпринимателей о новых кассово-инкассаторских услугах
Во вторник, 31 октября, в прямом эфире НГС.Новости на вопросы предпринимателей о современных услугах инкассации ответит Ольга Степанова, директор центра управления наличным денежным обращением Сибирского банка ПАО Сбербанк.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено