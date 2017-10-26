После первого снегопада к врачам попали пять человек с переохлаждением





С приходом первых морозов новосибирцы стали падать на гололёде

Первый день с минусовой температурой и снегопадом обернулся для новосибирцев типичными зимними травмами — переохлаждениями и падениями на гололёде.





«По итогу суток пять холодовых травм и десять травм, связанных с гололёдом. Тяжёлых нет», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ сегодня, 26 октября, главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.





Так, поздно вечером 25 октября новосибирские спасатели передали врачам «скорой помощи» трёх строителей с переохлаждением, сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).





В МАСС пояснили, что мужчины долго сидели на башенном кране, требуя выплатить им зарплату. Спасатели убедили их спуститься только после длительных переговоров.





При этом в городской детской клинической больнице скорой помощи и травмпункте Дзержинского района накануне сообщили, что пока не заметили всплеска травм на гололёде.





Снег начал идти в Новосибирске вчера ночью и продолжился днём, температура упала до минусовых значений, а дороги покрылись тонкой коркой льда. Это привело к всплеску аварий на магистралях, перед шиномонтажками выстроились очереди, а коммунальщики начали посыпать дороги песком и солью. Впрочем, синоптики утверждают, что плюсовая температура ещё вернётся, а ближе к концу недели в регионе пойдут дожди.