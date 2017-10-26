Новосибирец набросился с топором на машину соседки

Мужчина набросился на «Ниссан» с топором
Мужчина набросился на «Ниссан» с топором

Новосибирская полиция по требованию прокуратуры возбудила уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, который изрубил топором машину своей соседки.


Происшествие случилось еще днём 6 августа 2017 года возле частного дома в микрорайоне «Лесоперевалка».


«Находясь напротив дома № 128 по улице 1-я Ракитная установленный гражданин повредил автомобиль Nissan March, принадлежащий другому гражданину. Топором порублены зеркала, двери, боковые стёкла», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ заместитель прокурора Ленинского района Новосибирска Антон Янченко.


На станции техобслуживания ущерб оценили больше чем в 84 тысячи рублей.


В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области пояснили, что мужчина начал рубить машину соседки «в ходе конфликта». Узнать его подробности корреспонденту НГС.НОВОСТИ оперативно не удалось — в переписке в соцсети «ВКонтакте» владелица автомобиля пообещала ответить на вопросы позже.


Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, у 30-летнего подозреваемого были сложные отношения сразу с несколькими соседями. «У них там проблемы с землёй, проблемы со взаимоотношениями друг с другом», — пояснил источник.



В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что после случившегося владелица изрубленной машины обратилась в отдел полиции № 7 «Ленинский». Но полиция отказала ей в возбуждении уголовного дела.


«Полиция отказала в связи с тем, что истекли сроки проверки, установленные законом, однако в установленное время собрать достаточные данные для возбуждения уголовного дела не представилось возможным», — пояснил заместитель районного прокурора Антон Янченко.


Прокуратура Ленинского района изучила материалы этой проверки и потребовала всё-таки возбудить уголовное дело. На прошлой неделе дознаватель полиции выполнил это требование. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба — наказание до 2 лет лишения свободы), добавили в районной прокуратуре.


Напомним, другой новосибирец недавно избил тростью соседский BMW, который мешал зайти в подъезд.

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