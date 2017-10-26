В Новосибирске эвакуировали автовокзал и аэропорт Толмачёво

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Днём 26 октября в Новосибирске эвакуировали людей из здания автовокзала.





«Автовокзал в городе эвакуировали только что. Рейсы отменили. Люди в Новокузнецк уехать не смогли. Поехали на такси», — написал в редакцию НГС читатель.





В администрации автовокзала ситуацию подтвердили.





«Позвонили опять, был звонок. Сказали, что бомба на автовокзале. Полчаса назад. Уже полиция приехала, сейчас все проверяют», — сообщил директор автовокзала Сергей Ермаков. По его словам, звонок был примерно полчаса назад.





Аналогичная ситуация произошла и в аэропорту Толмачёво.





«Эвакуировали пассажиров и работников внутреннего и международного терминалов по анонимному звонку, эвакуация уже проведена. Сейчас сотрудники силовых ведомств проверяют поступившую информацию», — рассказали в пресс-службе аэропорта.





НГС.НОВОСТИ выясняют подробности.





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12:54

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что полицейские и кинологи с собаками обследовали территорию автовокзала и «никаких предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан» не обнаружили. Пассажирам и сотрудникам автовокзала уже разрешили зайти в здание.







«Сейчас проводится проверка, устанавливаем, кто звонил», — добавили в пресс-службе полиции.







12:35

Вот такая ситуация сейчас на автовокзале — на место приехали пожарные.







Фото очевидцев





Фото очевидцев





Массовые эвакуации из общественных зданий в Новосибирске в последнее время случаются регулярно. В большинстве случаев они связаны с сообщениями о бомбах. 28 сентября полицейским пришлось эвакуировать школы и университеты, кинотеатр «Победа», железнодорожную станцию Сеятель, автовокзал и аэропорт Толмачёво, крупные торговые центры — НГС.НОВОСТИ следили за происходящим в режиме онлайн.





5, 6, а потом и 9 октября полицейским опять пришлось эвакуировать школы после анонимных звонков о «минировании». А сегодня утром всех сотрудников вывели из МФК «Сан Сити» — в службе маркетинга сказали, что эвакуация была учебная.