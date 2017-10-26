Новосибирские кинотеатры усилили охрану в день премьеры «Матильды»

«Матильда» рассказывает о молодости последнего российского императора Николая II и его романе с балериной Матильдой Кшесинской
«Матильда» рассказывает о молодости последнего российского императора Николая II и его романе с балериной Матильдой Кшесинской

26 октября в Новосибирске вышел в прокат фильм Алексея Учителя «Матильда» — в кинотеатрах усилили меры безопасности.


«Пока сейчас сложно сказать по посещаемости, прошёл первый сеанс, на нём человек пятнадцать. На вечерние сеансы — в 19 и 20 часов — неплохо раскупают билеты. 


Угроз не поступало, но охрану усилили: у нас в фойе сегодня весь день будут дежурить службы безопасности», 


— рассказала НГС.НОВОСТИ замдиректора по рекламе сети «Синема Парк» в Новосибирске Мария Тиховская.


Подтвердил усиление охраны в кинотеатрах «Седьмое небо», «Аврора», «Орион» в Бердске глава кинокомпании «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» Галым Саинов.


«С полицией договорились по всей стране, и у нас тоже. Я думаю, что не будет больших эксцессов, но никто не застрахован, что могут появиться фанатики и на всякий случай по одному-два полицейских поставят или машина будет недалеко дежурить», — пояснил Саинов.


Он добавил, что предварительно на «Матильду» билеты покупают, но не очень много, большей популярностью пользуются детские фильмы.


В кинотеатрах «Победа» и «Люксор» показ фильма также стартовал без происшествий. В «Люксоре» отметили, что продажи билетов идут достаточно хорошо, так как кинотеатр открыл их раньше других.



Первый показ «Матильды» в Новосибирске состоялся 23 сентября в кинотеатре «Люксор», за месяц до официальной премьеры. Фильм сопровождает информационный шум: его сюжет, основанный на романе последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, сильно взволновал РПЦ, православных активистов и депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Они требовали не допустить широкого проката фильма в России — он якобы порочит образ причисленного к лику святых Николая Романова. В одном из новосибирских храмов даже появился призыв воздержаться от его просмотра


После выдачи фильму прокатного удостоверения от Минкульта по стране прошла волна угроз кинотеатрам от организации «Христианское государство». Во время предпремьерного показа на входе в ТРЦ «Галерея Новосибирск» дежурил автомобиль вневедомственной охраны, по периметру кинотеатра и на входе стояли сотрудники полиции и кинологи с собаками. Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывала на премьере и записала впечатления первых зрителей.

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