Правнук известного изобретателя сыграл в Новосибирске Muse и Radiohead на терменвоксе

Пётр Термен на новосибирском концерте
Пётр Термен на новосибирском концерте

25 октября в Новосибирске выступил Пётр Термен — молодой терменвоксист, правнук изобретателя этого бесконтактного музыкального инструмента Льва Сергеевича Термена.


Пётр приехал в Новосибирск на научный фестиваль «Кстати», который организовал Информационный центр по атомной энергии, свой концерт он провёл в ДК Горького.


«Я начал заниматься инструментом, когда он попал ко мне в руки — чуть больше 6 лет назад, несмотря на то, что я являюсь правнуком изобретателя. С детства я, конечно, слышал и терменвокс, и фортепьяно, это меня очень вдохновляло, но так сложилось, что в нашей семье был только один рабочий экземпляр терменвокса. Моя бабушка тоже профессионально играла на терменвоксе, поэтому доступ к нему был несколько ограничен», — рассказывал музыкант в перерывах между игрой на терменвоксе.


Терменвокс — это электромузыкальный инструмент, который Лев Термен изобрёл в 1920 году. Играя на классическом терменвоксе, музыкант фактически не касается самого музыкального инструмента — звук появляется из-за перемещения рук исполнителя в электромагнитном поле между двух металлических антенн. Правой рукой музыкант регулирует высоту звука, а левой — его громкость. 


На концерт для терменвокса с фортепьяно, по наблюдениям НГС.НОВОСТИ, пришли больше ста человек. Сначала Термен играл классику, к примеру, романсы Сергея Рахманинова и произведение Владимира Вавилова «Ave Maria», а потом перешёл на более популярные композиции.


Отрывок из романса Сергея Рахманинова «Сон»


К примеру, он сыграл на терменвоксе песню группы Muse — «Muscle Museum», а затем после просьбы из зала — хит культовой группы Radiohead — «Creep». Термен завершил программу «подарком для маленьких слушателей», сыграв «Колыбельную медведицы» композитора Евгения Крылатова из мультфильма «Умка».


Muse — «Muscle Museum»


Radiohead — «Creep» 


Также он рассказал, что от игры на терменвоксе действительно устают руки, а если положить на него сотовый телефон, «терменвокс расстроится, о чём сам нам сообщит».


«Колыбельная медведицы» из мультфильма «Умка»


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