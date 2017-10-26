Мэрия запретила перевозчику возить пассажиров по картам школьника и студента
Департамент транспорта мэрии отказал в льготном проезде школьникам и студентам на областном автобусе
«Мэрия не даёт разрешения на перевозку детей по социальным картам. Даёт ответ, что маршрут ходит по городу, его дублирует много городских маршрутов и нецелесообразно давать карту детям. Это абсурд полный», — рассказал перевозчик по маршруту
Кожанов обратился в областное министерство транспорта за разрешением, так как люди возмущались отсутствием такой возможности. Он отметил, что министерство транспорта области было готово пойти на нововведение, но в мэрии отказали.
В частности, в документе от департамента транспорта мэрии (в распоряжении редакции НГС.НОВОСТИ) это объясняется тем, что для перевозки школьников и студентов по картам есть другой транспорт.
«Большая часть пути следования вышеуказанного маршрута проходит по территории города Новосибирска и на различных участках дублирует муниципальные маршруты городского сообщения, подключённые к автоматизированной системе оплаты проезда "Электронный проездной-Новосибирск", с предоставлением права проезда по всем видам транспортных карт, в том числе по МПК "Карта школьника" и МПК "Карта студента"», — сообщается в ответе перевозчику.
В качестве альтернативы льготникам предложили воспользоваться другим транспортом на участках: от поворота на улицу Амбулаторную до «Берёзовой рощи» — автобусами
«Учитывая возможность владельцев МПК "Карта школьника" и МПК "Карта студента" иных вариантов передвижения по территории города Новосибирска, считаю подключение автобусного маршрута
Кроме карт в транспорте иногда не принимают и обычные монеты. Так, в августе кондуктор троллейбуса
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Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова