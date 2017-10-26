«Развернулся и поехал домой»: водители провели на Бердском шоссе два часа

Последствия ДТП
Последствия ДТП

Утром 26 октября новосибирские водители встали в плотную пробку на въезде в Советский район со стороны Бердска.


«ДТП на Бердском шоссе в районе Нового посёлка. Пробка растянулась аж до Бердска», — сообщили в половине десятого специалисты мобильного приложения «Автоспас» со ссылкой на группу «АвтоАкадем» в WhatsApp.


Пробка по состоянию на 9:27
Пробка по состоянию на 9:27


В «Автоспасе» пояснили, что ДТП произошло около 8:00.


Некоторые водители из-за пробки на Бердском шоссе не смогли вовремя попасть на работу. 


«В 9:00 пытался выехать [из Бердска] по улице Первомайской. Выехать немного позже [обычного], так как надеялся, что пробка немного рассосётся к этому времени. Примерно в 9:20 развернулся и попытался выехать по другому выезду — через улицу Горького. В итоге в 9:50 даже не смог доехать до трассы. Да и сама трасса стояла в пробке. Развернулся и поехал обратно домой. Благо, что работа позволяет так сделать», — рассказал очевидец корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте».


Сейчас затор на Бердском шоссе уже не такой плотный, но ещё сохраняется.


Пробка по состоянию на 10:30
Пробка по состоянию на 10:30


Ещё одна пробка из-за аварии собралась сегодня утром на улице Бориса Богаткова: водитель «Сузуки» не пропустил «Тойоту» на перекрёстке с улицей Толстого. 

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