Сотрудников «Сан Сити» эвакуировали по тревоге

Утром 26 октября сотрудников бизнес-центра «Сан Сити» эвакуировали из здания.


Эвакуировавшиеся сотрудники «Сан Сити» 
Эвакуировавшиеся сотрудники «Сан Сити» 


Судя по фотографиям очевидцев, эвакуация из «Сан Сити» началась примерно в 8:30. По оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, из бизнес-центра вышли около 150 человек.


«Всех уже запускают, минут на десять было всё это. Может быть, учебная эвакуация, ничего не объяснили, просто по громкой связи объявили: "Экстренная эвакуация"», — рассказала одна из сотрудниц бизнес-центра.


В службе маркетинга МФК «Сан Сити» НГС.НОВОСТИ пояснили, что в бизнес-центе прошла запланированная учебная эвакуация и около 8:50 всех в здание уже запустили.


Недавно плановая эвакуация арендаторов и сотрудников в рамках пожарных учений прошла в ТРЦ «Аура», из здания эвакуировали более 300 человек. Массовые эвакуации из общественных зданий в Новосибирске в последнее время случаются регулярно. В большинстве случаев они связаны с сообщениями о бомбах. 28 сентября полицейским пришлось эвакуировать школы и университеты, кинотеатр «Победа», железнодорожную станцию Сеятель, автовокзал и аэропорт Толмачёво, крупные торговые центры — НГС.НОВОСТИ следили за происходящим в режиме онлайн

Прочтений: 6312
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Сбербанк ответит на вопросы предпринимателей о новых кассово-инкассаторских услугах
Во вторник, 31 октября, в прямом эфире НГС.Новости на вопросы предпринимателей о современных услугах инкассации ответит Ольга Степанова, директор центра управления наличным денежным обращением Сибирского банка ПАО Сбербанк.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено