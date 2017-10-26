Сотрудников «Сан Сити» эвакуировали по тревоге

Утром 26 октября сотрудников бизнес-центра «Сан Сити» эвакуировали из здания.







Эвакуировавшиеся сотрудники «Сан Сити»





Судя по фотографиям очевидцев, эвакуация из «Сан Сити» началась примерно в 8:30. По оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, из бизнес-центра вышли около 150 человек.







«Всех уже запускают, минут на десять было всё это. Может быть, учебная эвакуация, ничего не объяснили, просто по громкой связи объявили: "Экстренная эвакуация"», — рассказала одна из сотрудниц бизнес-центра.







В службе маркетинга МФК «Сан Сити» НГС.НОВОСТИ пояснили, что в бизнес-центе прошла запланированная учебная эвакуация и около 8:50 всех в здание уже запустили.







Недавно плановая эвакуация арендаторов и сотрудников в рамках пожарных учений прошла в ТРЦ «Аура», из здания эвакуировали более 300 человек. Массовые эвакуации из общественных зданий в Новосибирске в последнее время случаются регулярно. В большинстве случаев они связаны с сообщениями о бомбах. 28 сентября полицейским пришлось эвакуировать школы и университеты, кинотеатр «Победа», железнодорожную станцию Сеятель, автовокзал и аэропорт Толмачёво, крупные торговые центры — НГС.НОВОСТИ следили за происходящим в режиме онлайн.