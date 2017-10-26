Водители встали в плотную пробку на Богаткова из-за аварии

Автомобили не поделили перекрёсток улиц Бориса Богаткова и Толстого
Автомобили не поделили перекрёсток улиц Бориса Богаткова и Толстого

Утром 26 октября авария с участием «Тойоты» и «Сузуки» осложнила проезд по улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска.


Авария произошла недалеко от остановки «Октябрьский рынок», сообщил читатель НГС.НОВОСТИ, приславший в редакцию в 8:35 фото с места ДТП.


По данным сервиса Яндекс.Пробки, рядом с местом аварии образовался затор, который тянется в сторону центра города от остановки «Октябрьский рынок» до улицы Короленко. Также затруднено движение на улице Толстого.


Пробка на улице Богаткова около 9 утра
Пробка на улице Богаткова около 9 утра


Дополнение: Как сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс», «Сузуки» ехал по улице Толстого прямо в направлении Гурьевской и не пропустил «Тойоту», которая пересекала перекрёсток по главной дороге — улице Бориса Богаткова. Авария обошлась без пострадавших.


Двумя неделями ранее поблизости от этого места произошла авария с участием трёх машин: «Тойоты», «Субару» и «Форда». Тогда на Богаткова также скопилась серьёзная пробка.

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