Прохожий сломал бедро под колёсами «Хонды» в Академгородке

Автомобиль выезжал из двора и сбил переходившего дорогу мужчину

Вечером 25 октября выезжавшая из двора Honda Insight сбила 86-летнего мужчину на Морском проспекте в новосибирском Академгородке.







«Дедушка доставлен в Центральную клиническую больницу СО РАН с закрытым переломом левого бедра», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.







В Госавтоинспекции пояснили, что ДТП произошло в 17:50. По предварительным данным, 31-летний водитель «Хонды» отъезжал от дома № 58 по Морскому проспекту в сторону улицы Ильича и сбил мужчину, который переходил дорогу не по пешеходному переходу.





