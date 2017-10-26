Прохожий сломал бедро под колёсами «Хонды» в Академгородке
Вечером 25 октября выезжавшая из двора Honda Insight сбила 86-летнего мужчину на Морском проспекте в новосибирском Академгородке.
«Дедушка доставлен в Центральную клиническую больницу СО РАН с закрытым переломом левого бедра», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
В Госавтоинспекции пояснили, что ДТП произошло в 17:50. По предварительным данным, 31-летний водитель «Хонды» отъезжал от дома
Сам водитель пояснил автоинспекторам, что авария произошла, когда он поворачивал на дорогу из двора дома
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено группой пропаганды ГИБДД Новосибирска