Средняя зарплата новосибирцев перевалила за 32 тысячи
Новосибирцы зарабатывают на 788 рублей меньше, чем среднестатистические жители Сибири.
К такому выводу пришли аналитики Новосибирскстата, сравнив размер среднемесячной начисленной зарплаты в сибирских регионах в январе – августе 2017 года.
В Новосибирской области среднемесячная начисленная зарплата, включая налоги, достигла 3
В Сибирском федеральном округе в целом средняя зарплата достигла
«Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента», — сообщили в Новосибирскстате.
Абсолютным сибирским лидером по величине зарплат оказался Красноярский край — его жителям начислили в среднем по
Ранее статистики сообщили, что к началу октября долги по зарплате в Новосибирской области достигли 81,3 миллиона рублей. Месяц назад эта сумма была на 6,6 % меньше.
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Ольга Хмелевская
Фото Юлии Шипициной