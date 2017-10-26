Средняя зарплата новосибирцев перевалила за 32 тысячи

В целом по Сибири средняя зарплата оказалась выше новосибирской

Новосибирцы зарабатывают на 788 рублей меньше, чем среднестатистические жители Сибири.



К такому выводу пришли аналитики Новосибирскстата, сравнив размер среднемесячной начисленной зарплаты в сибирских регионах в январе – августе 2017 года.







В Новосибирской области среднемесячная начисленная зарплата, включая налоги, достигла 3 2 015 рублей. Самыми состоятельными оказались работники финансовой и страховой сферы. Именно в этом секторе статистики обнаружили самый высокий уровень средних зарплат — 59 692 рубля в месяц. Самые низкие среднемесячные зарплаты сложились в гостиницах и общепите — 1 6 955 рублей.







В Сибирском федеральном округе в целом средняя зарплата достигла 32 803 рублей, оказавшись на 788 рублей больше, чем в Новосибирской области.







«Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента», — сообщили в Новосибирскстате.







Абсолютным сибирским лидером по величине зарплат оказался Красноярский край — его жителям начислили в среднем по 39 649 рублей в месяц, то есть на 7634 рубля больше, чем новосибирцам. Самый низкий уровень средней зарплаты зафиксирован в Алтайском крае — 21 846 рублей в месяц, это на 10 169 рублей меньше, чем в Новосибирской области.





Ранее статистики сообщили, что к началу октября долги по зарплате в Новосибирской области достигли 81,3 миллиона рублей. Месяц назад эта сумма была на 6,6 % меньше.