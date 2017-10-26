Хоккей: «Сибирь» всухую проиграла московскому «Спартаку»

Финальную шайбу в ворота сибиряков отправил нападающий «Спартака» Вячеслав Лещенко
Финальную шайбу в ворота сибиряков отправил нападающий «Спартака» Вячеслав Лещенко

Вчера, 25 октября, состоялся состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В выездной встрече новосибирские хоккеисты уступили своим соперникам из Москвы.


Счет матча составил 4:0 в пользу «Спартака». Финальную шайбу в пустые ворота «Сибири» забил нападающий москвичей Вячеслав Лещенко.


Ворота «Сибири» два периода защищал Александр Салак. Потом его сменил Алексей Красиков.


«Он не пропустил ни одной шайбы, а четвертая была пропущена «Сибирью» в пустые ворота, когда тренерский штаб заменил Красикова шестым полевым игроком», — комментирует мачт официальная страница ХК «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте».



Напомним, несколько дней назад хоккеисты «Сибири» в тяжелой схватке вырвали победу у рижского «Динамо».

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