Хоккей: «Сибирь» всухую проиграла московскому «Спартаку»

Финальную шайбу в ворота сибиряков отправил нападающий «Спартака» Вячеслав Лещенко

Вчера, 25 октября, состоялся состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В выездной встрече новосибирские хоккеисты уступили своим соперникам из Москвы.







Счет матча составил 4:0 в пользу «Спартака». Финальную шайбу в пустые ворота «Сибири» забил нападающий москвичей Вячеслав Лещенко.







Ворота «Сибири» два периода защищал Александр Салак. Потом его сменил Алексей Красиков.







«Он не пропустил ни одной шайбы, а четвертая была пропущена «Сибирью» в пустые ворота, когда тренерский штаб заменил Красикова шестым полевым игроком», — комментирует мачт официальная страница ХК «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте».







Шайба Вячеслава Лещенко в пустые ворота (4:0) pic.twitter.com/60eZpNfrUu — Спартак Москва (@spartak_hc) 25 октября 2017 г.





Напомним, несколько дней назад хоккеисты «Сибири» в тяжелой схватке вырвали победу у рижского «Динамо».

