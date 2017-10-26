Видео: новосибирские водители выстроились в очередь на шиномонтажную станцию

В сети появились примечательные кадры. На них видно, как около шиномонтажной станции на улице Широкой выстроилась очередь из автолюбителей.







Видеозапись аваркомам мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, прислал подписчик их паблика «ВКонтакте» по имени Николай.











Погодные неурядицы вчера стали причиной многочисленных аварий и дорожных заторов. Весь вчерашний день сотрудники НГС.НОВОСТИ вели онлайн-репортаж: публиковали сводки ДТП, присланные в редакцию фотографии. На одной из них даже засветился снеговик. Зима была как никогда близка.

