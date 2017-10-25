Шестнадцать домов в Ленинском районе остались без горячей воды
Череда аварийных отключений продолжилась этим вечером в Ленинском районе. Сразу шестнадцать домов по улицам Тульская и Ударная остались без горячей воды.
По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», горячая вода пропала в 21:40.
В службе 051 корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили: причиной отключения стала авария. Водоснабжение планируют восстановить до восьми утра.
Напомним, вчера жители четырнадцати домов на левом берегу остались без света.
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Сергей Жигальцев
Фото Ольги Бурлаковой (1), скриншот карты «Мой Новосибирск» (2)