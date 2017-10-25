Шестнадцать домов в Ленинском районе остались без горячей воды

Череда аварийных отключений продолжилась этим вечером в Ленинском районе. Сразу шестнадцать домов по улицам Тульская и Ударная остались без горячей воды.


По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», горячая вода пропала в 21:40.


Шестнадцать домов в Ленинском районе остались без горячей воды


В службе 051 корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили: причиной отключения стала авария. Водоснабжение планируют восстановить до восьми утра. 


Напомним, вчера жители четырнадцати домов на левом берегу остались без света

Прочтений: 215
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено