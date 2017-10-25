Lexus показал новейшую модель с синей бородой

На автосалоне в Токио компания Lexus представила новый седан LS+, который оснащён полностью автономной беспилотной системой. Внешне автомобиль доведён до максимума авангардного космического дизайна, который компания выбрала как главный вектор развития экстерьера. 


«Система пилотирования носит название Highway Teammate, её установка на серийные машины  планируется в 2020 году. Автопилот может ускоряться, тормозить, совершать обгон, удерживать безопасное расстояние», — объясняют в пресс-службе Lexus.
 

Обновления программного обеспечения пилота LS будет происходит с помощью интернета, владельцу не потребуется посещать сервисный центр.


Lexus показал новейшую модель с синей бородой (фото)


Lexus показал новейшую модель с синей бородой (фото)


Lexus показал новейшую модель с синей бородой (фото)


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