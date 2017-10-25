Женщина угодила под колёса троллейбуса в районе метро «Берёзовая роща»

Троллейбус двигался по проспекту Дзержинского со стороны улицы Красина 
Троллейбус двигался по проспекту Дзержинского со стороны улицы Красина 

 Страшный инцидент произошёл этим вечером в районе метро «Берёзовая роща». Под колёсами троллейбуса № 23 оказалась женщина, перебегавшая дорогу примерно в 100 метрах от пешеходного перехода. Очевидцем случившегося стал аварком мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск.


По имеющимся данным, троллейбус двигался по проспекту Дзержинского со стороны улицы Красина. В какой-то момент на дорогу выскочила женщина. Водитель ударил по тормозам, но трагедии избежать не удалось.


«Мимо проезжал аварком "Автоспаса", который остановился рядом с местом ДТП. Сначала женщина лежала без движения, далее аварком заметил, что женщина пришла в себя. Также очевидцы пояснили, что женщина была пьяна», — рассказали в «Автоспасе».


На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.


«Предположительно, переломов женщина не получила», — сообщают аваркомы.


Жители Новосибирска довольно часто оказываются под колесами автомобилей. Вчера НГС.НОВОСТИ писали о семилетней девочке, которую сбил 57-летний водитель. Вместе с матерью школьница переходила дорогу в четырёх метрах от пешеходного перехода. 

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