Видео: на Винаповском мосту столкнулись пять автомобилей





В ДТП никто не пострадал

Вечером 25 октября на Винаповском мосту в Кировском районе Новосибирска пять автомобилей попали в ДТП.





Авария случилась в 18:45 из-за гололёда.





«Три аварии в одном месте с участием пяти автомобилей. Во всех трёх авариях участвует микроавтобус Toyota HiAce. Все участники двигались со стороны улицы Мира. Всё началось со столкновения микроавтобуса "Хайэйс" и Toyota Caldina. Микроавтобус догнал "Калдину". В этот момент за "Хайэйсом" едет Subaru Forester. После первой аварии водитель "Субару" резко уходит в левый ряд, и его ударяет сзади Toyota Corolla. От этого удара "Субару" бросает на "Хайэйса". И в завершении — за "Субару" двигалась "Нива", водитель которой не успел быстро среагировать на уход "Субару", не успел затормозить перед "Хайэйсом" и ударил его в заднюю часть», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».





Видео предоставлено читателем НГС





По словам аваркомов, из-за аварии на Винаповском мосту движение было сильно затруднено. В ДТП никто не пострадал.





Утром 25 октября, после того как в Новосибирске выпал снег, автомобили начали массово попадать в аварии — только на Туннельном спуске произошло три ДТП подряд.