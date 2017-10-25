В лесу под Новосибирском заблудились дети

Детей нашли за несколько часов

Ночью 24 октября в Новосибирской области, недалеко от посёлка Советский потерялись несколько детей.







Дети заблудились в лесу и не смогли самостоятельно выбраться. Искавшие их родственники тоже застряли в лесу из-за завязшего в грязи автомобиля.





«Спасатели быстро определили направление поиска по свету от костра, приняли на борт родственников потерявшихся детей и уже вместе продолжили поисковые мероприятия. Отрабатывая очередное направление поиска, автомобиль спасателей двигался по лесостепной полосе с включённым громкоговорителем. Подростки, услышав звуки сирены, сразу перезвонили спасателям», — сообщается в официальной группе аварийно-спасательной службы по Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте».





Найденных детей спасатели передали сотрудникам полиции.





В Новосибирской области люди пропадают каждый день. Кого-то находят за сутки, других не могут отыскать годами. Как не впасть в панику и что нужно сделать, если пропал близкий человек, рассказали руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин и представитель областной полиции.