В лесу под Новосибирском заблудились дети

Детей нашли за несколько часов
Детей нашли за несколько часов

Ночью 24 октября в Новосибирской области, недалеко от посёлка Советский потерялись несколько детей.


Дети заблудились в лесу и не смогли самостоятельно выбраться. Искавшие их родственники тоже застряли в лесу из-за завязшего в грязи автомобиля.


«Спасатели быстро определили направление поиска по свету от костра, приняли на борт родственников потерявшихся детей и уже вместе продолжили поисковые мероприятия. Отрабатывая очередное направление поиска, автомобиль спасателей двигался по лесостепной полосе с включённым громкоговорителем. Подростки, услышав звуки сирены, сразу перезвонили спасателям», — сообщается в официальной группе аварийно-спасательной службы по Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте».


Найденных детей спасатели передали сотрудникам полиции.


В Новосибирской области люди пропадают каждый день. Кого-то находят за сутки, других не могут отыскать годами. Как не впасть в панику и что нужно сделать, если пропал близкий человек, рассказали руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин и представитель областной полиции. 

Прочтений: 2020
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