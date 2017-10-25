В Новосибирск днём перестанут пускать грузовики

Ограничения продлятся до апреля следующего года
Ограничения продлятся до апреля следующего года

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал указ об ограничении движения грузового транспорта по городу в дневное время.


Запрет на передвижение грузовых автомобилей вступит в силу 27 ноября.


«Ограничения вводятся для транспортных средств, габариты которых (с грузом или без груза) превышают по ширине 2,55 метра, по высоте — 4 метра от поверхности проезжей части, по длине (включая один прицеп) — 15 метров, а также транспортных средств, для которых предприятием-изготовителем установлена максимальная скорость не более 30 км/ч», — сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.


Ограничения будут действовать до 1 апреля 2018 года ежедневно с 7 до 10 часов и с 16 до 20 часов на автомобильных дорогах общего пользования, которые относятся к собственности Новосибирска. 


«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — сообщили в пресс-службе мэрии.


Улицы мегаполиса часто сковывают пробки из-за ДТП с участием большегрузов. Например, 11 сентября на трамвайных путях за оперным театром застряла фура, из-за чего образовалась глухая пробка. 

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