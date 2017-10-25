Видео: мужчина в медицинской маске ворвался с оружием в кассу


Преступника успели снять камеры видеонаблюдения
Преступника успели снять камеры видеонаблюдения

Полиция Новосибирска объявила в розыск мужчину, пытавшегося ограбить финансовую организацию на улице Станиславского в Ленинском районе Новосибирска.


По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, мужчина может быть вооружён.


«25 октября в 10:07 в офисе финансовой организации по улице Станиславского неизвестный в медицинской маске, вооружённый предметом, похожим на пистолет, пытался завладеть из кассы денежными средствами, после чего скрылся. Аналогичное преступление было совершено в Заельцовском районе в 16:45 на Красном проспекте», — сообщается в пресс-службе ведомства.


По данным полиции, мужчина славянской внешности, на вид ему около 30 лет. Худощавого телосложения. Был одет в тёмную куртку с зелёной вставкой на рукаве, чёрную шапку, зелёные штаны, чёрные кроссовки с белой подошвой.


Видео предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Новосибирской области


Всех, кому что-либо известно о лице, причастном к совершению преступлений, просят обратиться в отдел полиции № 7 «Ленинский»: 232-64-79, 232-17-18, либо в отдел полиции № 3 «Заельцовский»: 232-10-74, 232-10-02.


В июле полицейские искали мужчину, надругавшегося над 11-летней девочкой. Тогда лицо преступника попало в объектив одной из камер в подъезде дома.

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