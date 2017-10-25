Видео: мужчина в медицинской маске ворвался с оружием в кассу
Полиция Новосибирска объявила в розыск мужчину, пытавшегося ограбить финансовую организацию на улице Станиславского в Ленинском районе Новосибирска.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, мужчина может быть вооружён.
«25 октября в 10:07 в офисе финансовой организации по улице Станиславского неизвестный в медицинской маске, вооружённый предметом, похожим на пистолет, пытался завладеть из кассы денежными средствами, после чего скрылся. Аналогичное преступление было совершено в Заельцовском районе в 16:45 на Красном проспекте», — сообщается в пресс-службе ведомства.
По данным полиции, мужчина славянской внешности, на вид ему около 30 лет. Худощавого телосложения. Был одет в тёмную куртку с зелёной вставкой на рукаве, чёрную шапку, зелёные штаны, чёрные кроссовки с белой подошвой.
Всех, кому что-либо известно о лице, причастном к совершению преступлений, просят обратиться в отдел полиции
В июле полицейские искали мужчину, надругавшегося над 11-летней девочкой. Тогда лицо преступника попало в объектив одной из камер в подъезде дома.
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Александр Сильченко
Фото и видео предоставлены пресс-службой ГУ МВД по Новосибирской области