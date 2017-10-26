На улицах Новосибирска нарисуют красную линию для туристов

В маршрут войдут все достопримечательности центра Новосибирска

Инициативная группа новосибирцев предложила мэрии нарисовать на асфальте в центре города красную линию, объединяющую основные достопримечательности: дореволюционные особняки, здания в стиле конструктивизма, музеи и другие объекты.





Активисты — пять выпускников и студентов городских вузов — уже получили одобрение представителей власти.







«Мы встретились на интенсиве "Городские инициативы", который проводился на базе областной научной библиотеки в конце сентября. Идея родилась как-то спонтанно в обсуждениях проектов, которые нам было бы интересно реализовать в Новосибирске, — рассказал НГС.НОВОСТИ один из членов группы Дмитрий Серебренников. — Не прошло и месяца, как наша команда успела создать логотип, паблик проекта, предварительный маршрут, составить черновой вариант сметы, сделать презентацию проекта».





Маршрут, который активисты предлагают обозначить красной линией. Пунктир ведёт к зданиям, на которые хотят направить указатели





Молодые люди заручились поддержкой Музея Новосибирска и мэрии — к работе подключился департамент культуры, спорта и молодёжной политики, хотя проект пока официально не принят.







«Ребята приходили в прошлую пятницу, и понятно, что за два дня такие проекты утверждаться не могут, — пояснил начальник управления культуры мэрии Владимир Державец. — Это пока идея, которая требует проработки, потому что это не просто линия, нарисованная на асфальте, — это определённые маршруты, которые идут через точки и здания, где должны стоять какие-то информационные щиты».







Перед тем как нарисовать линию на карте, инициативная группа изучила объекты на местности





По словам Державца, установку и внешний вид табличек будет согласовывать художественный совет города, а тексты для них помогут составить сотрудники Музея Новосибирска. «Я планирую в ближайшее время встретиться с главным художником и главным архитектором, обсудить варианты, чтобы это не помешало ничему и было эстетично, — подчеркнул чиновник. — Думаю, что мы совместными усилиями дальше будем двигать этот проект».







Владимир Державец одобрил маршрут по тихому центру, но выразил сомнения по поводу нанесения линии на улице Серебренниковской





Сроки реализации идеи Владимир Державец обозначить затруднился, но выразил надежду, что красная линия на асфальте появится к юбилею Новосибирска, который будет летом 2018 года.







В этом году члены инициативной группы, сотрудники Музея Новосибирска и мэрии планируют подготовить тексты для табличек и утвердить список достопримечательностей. Начальник управления культуры отметил, что предложенный активистами путь подвергнут обсуждению:





«Маршрут, который идёт по тихому центру, интересен. А часть, которая уходит на Серебренниковскую, требует доработки — там не всё эстетично выглядит, не все здания отреставрированы».





По словам Дмитрия Серебренникова, активисты не хотят просто копировать красные и зелёные линии, которые уже есть в других городах. «Мы стремимся сделать наш проект уникальным в стилистическом оформлении самой линии и информационных стендов, — поясняет он. — Вообще, идея не просто сделать туристический маршрут, но и обратить внимание жителей Новосибирска на его историческое наследие, открыть город с новой стороны».







Активисты предлагают включить в маршрут особняки на Коммунистической, 43 и 45, которые в начале прошлого века принадлежали купчихе Жернаковой и купцу Зедайну





Официально бюджет проекта ещё не сформирован, но члены инициативной группы посчитали, что нанесение краски на асфальт и производство стендов обойдётся минимум в 135 000 рублей. «Это явно должно быть частно-государственное партнёрство, — считает Владимир Державец. — Потому что у муниципалитета полностью денег на это, наверное, всё-таки не будет. Кроме того, в исторических зданиях наверняка находятся организации, и, вполне возможно, какое-то небольшое рекламное поле на табличках будет присутствовать».





Сотрудник Музея Новосибирска Елена Воротникова считает, что сегодня проект красной линии с информационными стендами уже неактуален и нужно искать новые способы организации туристического маршрута.







«Зелёная и красная линии — это проект, который лет 7 назад запустили в Екатеринбурге, Перми и Соликамске, — вспоминает гид. — Зелёная линия — просто городские достопримечательности, а красная связана уже с любовными историями. Тогда это было очень модным. Я ездила по этим городам, привезла идею и поделилась с Еленой Михайловной Щукиной, директором нашего музея. Мы взяли эту концепцию за основу и решили сделать что-то подобное в Новосибирске. Это было года три-четыре назад. Мы писали его в несколько этапов, дорабатывали. То есть он достаточно хорошо проработан. Я не знаю, почему не получилось реализовать идею — может, какие-то бюрократические проволочки».





Елена Воротникова считает, что за прошедшие годы изменились и способы подачи информации (например, появились виртуальные экскурсии), и особенности её восприятия аудиторией. «Вот ребята предлагают стенды. А как вы думаете, читают ли сейчас люди длинные тексты?» — задаёт риторический вопрос эксперт. При этом она подтверждает, что сотрудники музея готовы помогать инициативной группе и мэрии в реализации проекта. «Мы хотели бы, чтобы это было действительно современно и актуально, — подчёркивает Воротникова. — Это не должна быть калька с Урала».





Активность жителей в изучении городской истории набирает обороты и обретает всё более необычные формы. Так, в конце августа 60 человек устроили гонку за гидом по центру Новосибирска, желая услышать интересные факты о старых зданиях.