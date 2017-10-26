На улицах Новосибирска нарисуют красную линию для туристов
Инициативная группа новосибирцев предложила мэрии нарисовать на асфальте в центре города красную линию, объединяющую основные достопримечательности: дореволюционные особняки, здания в стиле конструктивизма, музеи и другие объекты.
Активисты — пять выпускников и студентов городских вузов — уже получили одобрение представителей власти.
«Мы встретились на интенсиве "Городские инициативы", который проводился на базе областной научной библиотеки в конце сентября. Идея родилась как-то спонтанно в обсуждениях проектов, которые нам было бы интересно реализовать в Новосибирске, — рассказал НГС.НОВОСТИ один из членов группы Дмитрий Серебренников. — Не прошло и месяца, как наша команда успела создать логотип, паблик проекта, предварительный маршрут, составить черновой вариант сметы, сделать презентацию проекта».
Молодые люди заручились поддержкой Музея Новосибирска и мэрии — к работе подключился департамент культуры, спорта и молодёжной политики, хотя проект пока официально не принят.
«Ребята приходили в прошлую пятницу, и понятно, что за два дня такие проекты утверждаться не могут, — пояснил начальник управления культуры мэрии Владимир Державец. — Это пока идея, которая требует проработки, потому что это не просто линия, нарисованная на асфальте, — это определённые маршруты, которые идут через точки и здания, где должны стоять какие-то информационные щиты».
По словам Державца, установку и внешний вид табличек будет согласовывать художественный совет города, а тексты для них помогут составить сотрудники Музея Новосибирска. «Я планирую в ближайшее время встретиться с главным художником и главным архитектором, обсудить варианты, чтобы это не помешало ничему и было эстетично, — подчеркнул чиновник. — Думаю, что мы совместными усилиями дальше будем двигать этот проект».
Сроки реализации идеи Владимир Державец обозначить затруднился, но выразил надежду, что красная линия на асфальте появится к юбилею Новосибирска, который будет летом 2018 года.
В этом году члены инициативной группы, сотрудники Музея Новосибирска и мэрии планируют подготовить тексты для табличек и утвердить список достопримечательностей. Начальник управления культуры отметил, что предложенный активистами путь подвергнут обсуждению:
«Маршрут, который идёт по тихому центру, интересен. А часть, которая уходит на Серебренниковскую, требует доработки — там не всё эстетично выглядит, не все здания отреставрированы».
По словам Дмитрия Серебренникова, активисты не хотят просто копировать красные и зелёные линии, которые уже есть в других городах. «Мы стремимся сделать наш проект уникальным в стилистическом оформлении самой линии и информационных стендов, — поясняет он. — Вообще, идея не просто сделать туристический маршрут, но и обратить внимание жителей Новосибирска на его историческое наследие, открыть город с новой стороны».
Официально бюджет проекта ещё не сформирован, но члены инициативной группы посчитали, что нанесение краски на асфальт и производство стендов обойдётся минимум в
Сотрудник Музея Новосибирска Елена Воротникова считает, что сегодня проект красной линии с информационными стендами уже неактуален и нужно искать новые способы организации туристического маршрута.
«Зелёная и красная линии — это проект, который лет 7 назад запустили в Екатеринбурге, Перми и Соликамске, — вспоминает гид. — Зелёная линия — просто городские достопримечательности, а красная связана уже с любовными историями. Тогда это было очень модным. Я ездила по этим городам, привезла идею и поделилась с Еленой Михайловной Щукиной, директором нашего музея. Мы взяли эту концепцию за основу и решили сделать что-то подобное в Новосибирске. Это было года три-четыре назад. Мы писали его в несколько этапов, дорабатывали. То есть он достаточно хорошо проработан. Я не знаю, почему не получилось реализовать идею — может, какие-то бюрократические проволочки».
Елена Воротникова считает, что за прошедшие годы изменились и способы подачи информации (например, появились виртуальные экскурсии), и особенности её восприятия аудиторией. «Вот ребята предлагают стенды. А как вы думаете, читают ли сейчас люди длинные тексты?» — задаёт риторический вопрос эксперт. При этом она подтверждает, что сотрудники музея готовы помогать инициативной группе и мэрии в реализации проекта. «Мы хотели бы, чтобы это было действительно современно и актуально, — подчёркивает Воротникова. — Это не должна быть калька с Урала».
Активность жителей в изучении городской истории набирает обороты и обретает всё более необычные формы. Так, в конце августа 60 человек устроили гонку за гидом по центру Новосибирска, желая услышать интересные факты о старых зданиях.
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Александра Зенкова
Фото Татьяны Фатеевой (1), с сайта vk.com/redline_nsk (2, 3), Елены Поляковой (4), схема предоставлена инициативной группой